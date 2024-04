BRASILEIRÃO

Vitória x Bahia: veja onde assistir, escalações e arbitragem

Clássico acontece no domingo (21), às 16h, no Barradão

Depois de cinco anos, o Ba-Vi vai voltar a ser disputado na Série A do Brasileirão. O clássico é uma das atrações da 3ª rodada do torneio nacional. Com torcida única, apenas rubro-negros poderão acompanhar de perto o jogo no Barradão.