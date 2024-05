Vitória x Botafogo: veja onde assistir, escalações e arbitragem

As equipes medem forças nesta quarta-feira (22), às 19h, no Barradão, pela partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil. O rival carioca se deu melhor na ida, e saiu com o triunfo por 1x0 do Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Por isso, só uma vitória interessa ao rubro-negro. Se ganhar por dois gols de diferença, avança às oitavas de final. Se for por um gol de vantagem, levará a definição da vaga aos pênaltis. Confira informações sobre o duelo.