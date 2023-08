Xavi 'barra' Neymar no Barcelona por motivo extracampo, diz imprensa europeia

Neymar atuou no Barcelona até 2017, quando se transferiu para o PSG. Crédito: Barcelona/Divulgação

O próximo clube de Neymar após sua iminente saída do Paris Saint-Germain segue sendo um mistério. Neste momento, o destino mais cogitado é o Barcelona, com até seu suposto salário no clube catalão revelado por um programa de TV, mas há um "pequeno" obstáculo: Xavi Hernández. De acordo com informações do jornal espanhol AS, o técnico blaugrana não é dos mais entusiastas à chegada do atacante por ser uma "má influência".



O Barcelona tem, atualmente, uma diversidade de jogadores jovens em seu elenco, entre eles os já consolidados Gavi e Pedri, e o ex-meio campista tem medo de que o comportamento extracampo do craque tenha um impacto negativo na postura desses atletas. O histórico recente de lesões não parece ser um fator decisivo neste caso, ao menos é o que noticia a mídia europeia.

Além da intensa procura da diretoria por Neymar, há mais setores que apoiam a sua contratação, principalmente como reposição a Ousmane Dembélé, que recém saiu para o PSG, ou seja, seria basicamente uma "troca" entre as instituições. E como o elenco não conta atualmente com muitas peças de reposição no ataque, acrescentaria profundidade para a temporada que se inicia neste mês.

No entanto, Neymar tem mais um empecilho para sua transferência, e não por culpa dele, mas sim por questões financeiras do Barcelona. O clube atualmente luta para ficar dentro das regras do Fair Play financeiro, tem apenas 13 atletas inscritos no sistema do Campeonato Espanhol e todos os reforços para a temporada ainda não estão na lista de jogadores.