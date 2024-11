A força da colaboração

Bora conectar?

Empresas, organizações sociais e entes governamentais trabalham junto com a Ambev em hub de inclusão produtiva

Publicado em 19 de novembro de 2024 às 14:46

Em 10 anos, a maior fabricante brasileira de bebidas quer impactar cinco milhões de pessoas Crédito: Ambev

A ambição da Ambev com o BORA - hub de inclusão produtiva lançado em 2022 – é grandiosa. Em 10 anos, a maior fabricante brasileira de bebidas quer impactar cinco milhões de pessoas. Para isso, a iniciativa conta com a participação de parceiros para executar mais de 40 projetos com atuação em todo território nacional. “Como um hub, somos compostos por diversas empresas, organizações sociais e entes governamentais trabalhando juntos. O BORA materializa a ambição da Ambev em construir um ecossistema que possibilita que todos trabalhem juntos para incluir produtivamente cada vez mais pessoas”, ressalta Wallace Ribeiro, gerente de Impacto Social da Ambev.

O apoio do BORA aos brasileiros é na perspectiva de trabalho, profissionalização e rede de conexões entre quem busca emprego e quem quer contratar. Em dois anos, mais de 550 mil pessoas foram impactadas, com a geração de renda indireta de R$ 600 milhões, de acordo com a Ambev. “As iniciativas do BORA aumentam a empregabilidade das pessoas. Segundo a Oppen Social, consultoria especializada em medição de impacto, quem participa do programa tem 24% a mais de chance de estar ocupado do que quem não participa”, conta Wallace.

Dentre as iniciativas, está o Bora Empreender com Comida, que é realizado em Pernambuco e Maranhão. A ação é feita em parceria com a Rede Mulher Empreendedora e envolve o incentivo de empreendimentos de gastronomia tradicional do Nordeste liderados por mulheres negras de periferia. Wallace Riveiro reforça a importância das conexões nesse processo. “Trabalhamos com parceiros locais para identificar soluções que atendam às necessidades específicas de cada comunidade. Para se ter ideia da potência, o BORA já impactou mais de meio milhão de pessoas e está longe de parar por aí. As mulheres estão no centro dessa transformação. Elas correspondem à 84% dos participantes, sendo que 69% delas são negras. Isso porque o BORA entende que incluir as populações mais vulneráveis é essencial para um futuro mais justo”.

Novos parceiros

Novos parceiros que queiram participar do hub de inclusão produtiva da Ambev e aumentar ainda mais o impacto dos projetos, pode se conectar com a companhia por meio do link www.ambev.com.br/borahub. "Nos unimos ainda mais com os nossos parceiros para para aumentar ainda mais nosso impacto e criar o maior hub de inclusão produtiva do mundo", finaliza Wallace.

