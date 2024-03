2024

A Rede D’Or em 2024 investindo em saúde

Em comparação com a base de dados da Anahp - Associação Nacional de Hospitais Privados, os hospitais da Rede D’Or fecharam o ano com resultados superiores aos da instituição, ressaltando a posição de liderança do grupo ao impulsionar a qualidade e inovação no setor de saúde no Brasil.

A Rede D’Or é uma empresa que se renova, expande e se desafia constantemente. Após as recentes inaugurações do Hospital São Luiz Campinas (SP), da Perinatal Glória (RJ) e da ampliação da Clínica São Vicente (RJ), uma série de lançamentos estão previstos. Entre eles, a nova torre do Aliança Star (BA), nova torre do Memorial Star (PE), nova torre do Vila Nova Star (SP) e Macaé D'Or (RJ). Além desses, são esperadas as conclusões das obras do novo Barra D’Or (RJ), São Luiz Alphaville (SP) e São Luiz Guarulhos (SP).