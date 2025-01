MÚSICA

Ana Paula Albuquerque prepara lançamento de álbum em homenagem ao grupo Os Tincoãs

Trabalho celebra os 50 anos do disco homônimo dos músicos cachoeiranos



Estúdio Correio

Victor Lahiri

Publicado em 11 de janeiro de 2025 às 06:37

Ana Paula Albuquerque: reverência à música afro-brasileira e à cultura do Recôncavo Baiano Crédito: Engels Miranda

A cantora, compositora e arranjadora Ana Paula Albuquerque lançará no próximo dia 29 um emocionante tributo ao grupo Os Tincoãs. O álbum, com 12 faixas, celebra os 50 anos do disco homônimo do grupo, lançado em 1973, reverenciando um marco na música afro-brasileira e na cultura do Recôncavo Baiano.

Dando sequência ao single “Capela D’Ajuda”, lançado em novembro, o disco completo resgata, por meio de releituras contemporâneas, as canções que levaram Mateus Aleluia, Dadinho e Heraldo ao reconhecimento nacional e internacional.

Natural do Maranhão, Ana Paula cresceu no Pará e chegou à Bahia para cursar música na Universidade Federal da Bahia. Desde 2007, à frente da Escola Baiana de Canto Popular, encontrou nas raízes do samba do Recôncavo, especialmente na obra de Os Tincoãs, um importante ponto de convergência entre arte e religiosidade – elementos que se tornaram pilares de sua carreira musical.

"Os Tincoãs marcaram minha vida e influenciaram profundamente minha trajetória musical. É um privilégio poder homenageá-los. Tive a oportunidade de estar com Mateus Aleluia em diversas ocasiões, e ser elogiada por ele pelas interpretações que fiz de sua obra foi uma das grandes honras que a música me proporcionou" Ana Paula Albuquerque, cantora, compositora e arranjadora

O álbum contará com novas interpretações das 12 faixas originais, com arranjos do maestro Ubiratan Marques, Jordi Amorim e Felipe Guedes. "Cantar essas músicas é um ato de gratidão e reverência a Mateus Aleluia. É uma forma de celebrar a contribuição de Os Tincoãs para a música brasileira”, afirma a artista.

Ana Paula, que pesquisa o repertório de Os Tincoãs desde 2010, dividirá os vocais com uma banda composta por músicos talentosos, como Gabi Guedes (percussão), Jordi Amorim (guitarra), Marcos Sampaio (baixo) e Felipe Guedes (bateria).

Lançamento

Para marcar o lançamento do álbum, Ana Paula fará um show na Sala do Coro do Teatro Castro Alves interpretando todas as faixas do tributo. Os ingressos estão disponíveis pela plataforma Sympla, com informações adicionais no perfil da artista no Instagram: @anapaulaalbuquerqueoficial.

Confira o single “Capela D’Ajuda”:

Serviço:

Evento: Tributo aos Tincoãs – Ana Paula Albuquerque

Data: 29 de janeiro (quarta-feira)

Local: Sala do Coro do Teatro Castro Alves

Ingresso: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia)

Horário: 20h