Crescimento do cooperativismo financeiro impacta no agronegócio

Sicoob fornecendo suporte financeiro e consultoria especializada aos produtores rurais

Publicado em 19 de junho de 2024 às 06:00

O empresário e produtor rural Paulo Fernandes tem uma parceria de muitos anos com o SICOOB Crédito: Aleilton Silva Dos Santos

O tradicional Relatório de Economia Bancária (REB) do Banco Central (BC) do ano passado destacou a redução da concentração do mercado de crédito nos bancos brasileiros desde 2016. Um dos principais fatores desse movimento é o avanço do cooperativismo financeiro. O Sicoob, por exemplo, expandiu a carteira de crédito em 170% nos últimos cinco anos.

Segundo o estudo, dois públicos com grande protagonismo da solução cooperativista são os pequenos negócios e produtores rurais, em relação aos quais o cooperativismo financeiro é, respectivamente, o primeiro e o segundo maior provedor de recursos em todo o país.

Crédito rural do Sicoob impulsiona negócios

Natural de Ibiassucê, no sertão baiano, o empresário e produtor rural Paulo Fernandes, trabalhou por cerca de 15 anos na cidade de Itamaraju até decidir empreender. “Foi nesse momento que começou a minha parceria com o Sicoob que viabilizou que eu comprasse meu primeiro pedaço de terra e entrasse no negócio de compra e venda de gado”, relembra. Segundo ele, o Sicoob é a extensão dos seus negócios.

"No Sicoob, a gente é dono do que é da gente. Sou muito grato por tudo o que foi feito por mim e eu procuro contribuir cada vez mais porque eu devo ao Sicoob parte do meu sucesso" Paulo Fernandes, empresário e produtor rural

É através de histórias como essa que o Sicoob tem desempenhado um importante papel no desenvolvimento do setor agrícola brasileiro, fornecendo suporte financeiro e consultoria especializada aos produtores rurais. O crédito rural é uma ferramenta essencial para apoiar a agricultura, promover a modernização do campo e contribuir para o crescimento econômico do país. As contratações deste tipo de crédito cresceram 51% em relação, na Bahia, no último ano. Com mais de 1.300 operações em crédito rural, eles representam 59% do total dos créditos ativos no estado.

Atualmente, a carteira de crédito do Sicoob é cerca de 20% exclusiva para o produtor rural, o que demonstra a importância que o Sicoob dá a esses brasileiros. O agricultor familiar é um dos principais responsáveis pela produção das frutas, legumes e verduras que consumimos no dia a dia nos grandes centros urbanos. Por isso, o Sicoob tem o maior orgulho em atender a este público em todas as suas necessidades financeiras, inclusive no crédito.

Em termos de linhas de crédito, a instituição atende do agricultor familiar ao médio produtor em todas as necessidades que eles tenham relativas a crédito rural, desde aquisição de máquinas e equipamentos, painéis fotovoltaicos até linhas de custeiam as demandas do dia a dia, com a produção de hortaliças, café, milho, feijão, etc. As demandas do produtor rural são atendidas majoritariamente pelo PRONAF, no qual o Sicoob tem uma carteira bastante importante no estado – com destaque para as regiões do Sertão e Semiárido.

Esses produtores também são atendidos com linhas de crédito próprias das cooperativas nessas mesmas regiões, de forma desburocratizada e simplificada, conseguindo contemplar agricultores familiares que não acessam os créditos governamentais pela exigência de documentos.

O crédito rural é concedido obedecendo as normas do Banco Central. Dentre elas, consta a necessidade de um acompanhamento do plano e projeto técnico objeto do financiamento, ou seja: a cooperativa concede o crédito ao produtor de maneira orientada através de um projeto desenvolvido por um técnico agrícola que atenda as demandas de cada produtor. Em outras palavras, o crédito é concedido desde que haja viabilidade econômico-financeira entre o que o produtor deseja e necessita e o que possível de ser desenvolvido a partir do projeto desenhado em bases técnicas.

O apoio do Sicoob ao crédito rural tem proporcionado resultados positivos para o setor agrícola e a economia brasileira como um todo. Com o acesso facilitado ao crédito, os produtores rurais têm investido em tecnologia, melhorias na produtividade e otimização das operações, aumentando a competitividade no mercado internacional. Além disso, o desenvolvimento do agronegócio tem impulsionado a geração de empregos nas áreas rurais e estimulado a economia local.

