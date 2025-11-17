EMPRESAS

De Caetité para o Brasil: Grupo Alves da Cunha completa 30 anos e projeta inovação no setor de saneamento básico

Durante jantar comemorativo em Salvador, empresa baiana celebrou três décadas de trajetória marcadas por crescimento sustentável, tecnologia e compromisso social



Gabriela Araújo

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 05:00

Honrando o passado e construindo o futuro – Sr. Osvaldo Cunha (sócio-fundador), Sra. Dinalva Cunha (sócia-fundadora) e Bruno Cunha (diretor executivo) Crédito: WN Filmes

O Grupo Alves da Cunha, uma das empresas mais reconhecidas na execução de obras e serviços no setor de saneamento básico, celebrou seus 30 anos de fundação com um jantar comemorativo, realizado na última sexta-feira (7), no Espaço Mario Cravo, na Casa do Comércio, em Salvador. O evento reuniu integrantes da empresa, parceiros, clientes, amigos e familiares que contribuíram para a construção da história do Grupo.

Fundado em 1995, na cidade de Caetité, como um empreendimento familiar, a empresa consolidou-se, ao longo das décadas, como uma referência do setor de saneamento básico.

A trajetória do Grupo Alves da Cunha é marcada por crescimento sustentável, excelência técnica e um compromisso constante com valores sólidos, como ética, simplicidade, transparência, valorização do indivíduo e inovação. Esses princípios norteiam não apenas a execução de obras e serviços, mas também o relacionamento com integrantes, clientes, parceiros e comunidades.

"Iniciamos a empresa com muita vontade de acertar e trabalhar, respeitando muito o ser humano e com o compromisso de entregar os contratos acordados com muita competência", destacou o sócio-fundador Sr. Osvaldo Fernandes da Cunha. "Perseverança e vontade de fazer o certo conforme acordado em contrato foram pilares fundamentais dessa trajetória. Além disso, o respeito com o próximo, integrantes, fornecedores e clientes contratantes sempre foi nossa base”, completou o diretor executivo Bruno Henrique Alves da Cunha.

Atualmente, a empresa atua em duas unidades de negócio: obras e serviços. A combinação entre solidez e capacidade técnica tem garantido a confiança de clientes públicos e privados em todo o Brasil, entre eles Embasa, Copasa, Compesa, BRK, Braskem e Caern.

Operação em Cataguases/MG Crédito: Grupo Alves da Cunha

Para o diretor executivo, o sucesso do Grupo está diretamente ligado à união entre propósito e liderança baseada em valores. “Desde 1995, investimos em pessoas e mantivemos princípios claros, garantindo coerência entre discurso e prática. Essa postura, aliada a uma visão de longo prazo, que prioriza a sustentabilidade e a continuidade do negócio além dos resultados imediatos, construiu uma cultura organizacional sólida, baseada em confiança e comprometimento”, afirmou.

Ainda segundo ele, o diferencial da empresa está na combinação entre excelência técnica e respeito às pessoas. “Mais do que executar obras, construímos relações de confiança: cumprimos prazos, honramos compromissos e buscamos gerar impacto social em cada projeto. A fidelidade aos valores que norteiam nossa atuação reforça parcerias duradouras e nos consolida nossa referência no setor”, pontuou.

O diretor executivo também reforçou a importância do trabalho do grupo para o desenvolvimento social e urbano do país. “O acesso ao saneamento básico é um direito de cada cidadão e um agente de transformação social. No Grupo Alves da Cunha, entendemos que nossa responsabilidade vai além da execução dos contratos: contribuímos diretamente no processo de universalização do saneamento básico no Brasil, o que se reflete na melhoria dos índices voltados a saúde pública, na preservação do meio ambiente e na promoção do desenvolvimento urbano nas diversas regiões em que atuamos. Cada obra entregue e cada serviço prestado impactam vidas, valorizam comunidades e ampliam a dignidade das pessoas. É essa nossa missão, ser um agente concreto de transformação social”, acrescentou.

Para a sócia fundadora da empresa, Sra. Dinalva Alves Oliveira Cunha, a marca de 30 anos representa um sentimento de orgulho e dever cumprido. “Perseverança e vontade de fazer o certo conforme acordado em contrato foram pilares fundamentais dessa trajetória. Além disso, o respeito com o próximo, integrantes, fornecedores e clientes contratantes sempre foi nossa base”, disse.

Olhando para o futuro, Bruno Cunha reforçou que a empresa continuará investindo em inovação e tecnologia. “Buscamos melhorias em tecnologia de Inteligência Artificial, além de acompanharmos as exigências dos parceiros em relação à qualificação dos serviços prestados e mantemos a inovação como meta permanente”, destacou.