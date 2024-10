EDUCAÇÃO

IngreSSAr: Uma nova rota para o ensino superior

Iniciativa da Prefeitura de Salvador garante igualdade de condições para jovens enfrentarem o Enem

Estúdio Correio

Publicado em 18 de outubro de 2024 às 06:00

Inicio das aulas do IngreSSAr 2024 Crédito: Lucas Moura/Secom

Após concluir o ensino médio em 2018, Roseval Filho tinha o sonho de cursar Medicina, enfrentando o desafio da redação para ser aprovado no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e conquistar uma vaga na universidade. Seu horizonte se ampliou quando, por indicação de uma tia, soube que poderia se candidatar a uma bolsa em um curso intensivo preparatório por meio do programa IngreSSAr. Ele se inscreveu, passou pelo curso e hoje é estudante de Medicina da Universidade Federal da Bahia (UFBA).

“Inicialmente, eu não tinha noção de que seria um curso presencial. Imaginei que seria on-line, até que recebi um e-mail informando os cursos disponíveis. Escolhi o Análise. Isso foi muito importante, especialmente porque eu tinha dificuldade em redação, que é uma nota crucial para Medicina”, enfatiza.

Para ele, o programa inovador abriu portas e o fez investir em sua educação. A possibilidade de participar do edital, mesmo quatro anos após concluir o ensino médio, representou uma chance única de realização pessoal, que ele abraçou. “Participei do programa em 2022 e o fato de não ter me restringido a isso foi ótimo. Além disso, o transporte oferecido foi essencial para o meu deslocamento”, destaca.

Roseval Filho fez o curso intensivo preparatório do programa IngreSSAr e hoje é estudante de Medicina na UFBA Crédito: Acervo pessoal

Assim como Roseval Filho, muitas outras pessoas têm ampliado suas oportunidades através do Programa IngreSSAr, criado em 2018 e coordenado pela Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ).

Anualmente, são ofertadas mil vagas gratuitas em cursos preparatórios de Salvador (Análise, Impacto, Os Aprovados e Turbinados Maria Helena) para o Enem e vestibulares. Em 2024, a procura pelo programa foi recorde. Mais de três mil jovens se candidataram às vagas. Desses, 1,3 mil foram classificados. Respeitando o total de bolsas previsto no edital, mil foram convocados para realizar a matrícula e 300 para compor o cadastro de reserva.

As aulas do intensivo começaram no final de julho e, no próximo dia 26, haverá, no Centro de Convenções de Salvador, das 8h às 17h, o Mega Aulão de Revisão do Programa IngreSSAr para o Enem 2024. Nesta reta final, o encontro, com o objetivo de tirar dúvidas e garantir valiosas dicas, será ministrado por professores renomados dos cursos parceiros. Esta aula é aberta ao público e pode ser acompanhada, inclusive, por pessoas que não fazem parte do programa.

Compromisso

A secretária de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ), Fernanda Lordêlo, ressalta que o IngreSSAr representa o compromisso da Prefeitura Municipal de Salvador com a juventude, garantindo igualdade de oportunidades para o ingresso nas universidades e institutos técnicos. Vale ressaltar que o Enem é a principal porta de entrada para universidades públicas e privadas, além de programas como o ProUni e o FIES. Ou seja, a proposta é uma oportunidade crucial para milhares de jovens, especialmente aqueles em situação de vulnerabilidade social.

"Promover o acesso de jovens em situação de vulnerabilidade social ao ensino superior é um passo essencial para reduzir desigualdades e transformar realidades. A educação é uma ferramenta poderosa de inclusão, e garantir que esses jovens tenham oportunidades iguais é dar a eles a chance de construir um futuro melhor, com mais autonomia e possibilidades de ascensão social" Fernanda Lordêlo, Secretária de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ)

Mudança de vida

Essa certeza de construir o próprio futuro foi o que moveu Alan Mateus de Jesus. Ele ficou sabendo das bolsas oferecidas pelo IngreSSAr por intermédio da namorada. Juntos, se inscreveram e foram aprovados para vagas no curso Análise, em 2022. A partir daí, novas possibilidades se abriram. “Tivemos todo o suporte: material, módulos, apostilas, simulados, aulas presenciais e remotas. Tudo isso foi custeado pela prefeitura, e realmente o programa mudou a minha vida, graças aos meus esforços junto com essa oportunidade”, comenta Alan.

Alan Mateus de Jesus fez o curso Análise e conquistou vagas em Direito na Uneb, Direito na UFBA e Odontologia na UFBA Crédito: Acervo pessoal

Seu resultado foi surpreendente, conseguindo três aprovações: Direito na Uneb, Direito na UFBA e Odontologia, também na UFBA. Começou a cursar Direito, mas logo percebeu que sua inclinação era mais para Odontologia e teve a chance de migrar de curso. Ser aluno hoje do curso dos seus sonhos, em uma das universidades mais respeitadas do país, faz Alan lembrar o quanto precisou acreditar em si mesmo e não desistir. Trabalhando à noite, saía direto do emprego para o curso, mantendo o foco em conquistar sua vaga. “Consegui manter a presença e estudar. Sem o curso, meu desempenho não teria sido tão bom quanto foi”, relembra, afirmando que tudo valeu a pena!

Quem pode se candidatar ao IngreSSAr

Para realmente cumprir o objetivo de dar oportunidades de acesso à universidade para jovens de baixa renda, alguns critérios são seguidos para a aceitação dos candidatos no programa.

Os estudantes devem ter entre 16 e 29 anos de idade e estar inscritos no Enem, matriculados no 3º ano do ensino médio da rede pública de ensino ou serem bolsistas integrais em escolas particulares no ensino médio. Também são aceitos alunos matriculados no Educação de Jovens e Adultos (EJA) equivalente ao 3º ano do ensino médio; egressos do 3º ano do ensino médio da rede pública de ensino ou bolsistas integrais em escolas particulares no ensino médio; egressos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) equivalente ao 3° ano do ensino médio.

Outro ponto importante é que o aluno precisa estar cadastrado no Cadastro Único (CadÚnico), sendo ele integrante ou não de famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família, além de residir em Salvador ou ser estudante da rede pública de ensino do município.

Evolução

Criado para garantir igualdade de acesso à educação, o programa chega à sua sexta edição com crescimento e evolução. No primeiro ano, foram oferecidas 400 vagas (147 jovens finalizaram); esse número chegou a 800 vagas em 2019, mas, durante a pandemia, as aulas foram suspensas. Em 2021, aulas foram gravadas e exibidas em TV aberta. Com a flexibilização dos protocolos, foi realizado um aulão com a presença de 811 estudantes.

Aulão preparatório para o Enem com alunos do projeto IngreSSAr Crédito: Lucas Moura/Secom