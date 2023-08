LEROY MERLIN chega à Bahia com reconhecimento internacional ambiental

A primeira Loja da LEROY MERLIN em Salvador deve ser inaugurada até o final deste ano. Crédito: Divulgação

Reconhecida pelas iniciativas conectadas às práticas de governança ambiental, social e corporativa, a LEROY MERLIN vem expandindo a atuação pelo país. São 25 anos no Brasil desta rede importante de varejo que assume diversos compromissos para impactar positivamente o planeta e que chega à Bahia, já conquistando a certificação EDGE (Excellence in Design for Greater Efficiencies). Esse sistema, desenvolvido pelo IFC (International Finance Corporation), realiza uma análise para a comprovar a eficiência do edifício, na qual é necessário atingir, no mínimo, uma economia de 20% nas categorias avaliadas - uso de água, energia e energia incorporada nos materiais do empreendimento.

A companhia também firmou um compromisso público de reduzir em 5%, por ano, a pegada de carbono para alcançar 25% de diminuição em 2025, 40% em 2030 e 50% em 2035. Atualmente, são 45 Lojas físicas em grandes formatos, duas unidades no conceito express, uma Loja L’espace AD e atuação nas plataformas digitais, como site, aplicativo, televendas, WhatsApp e B2B.

Com previsão para ser inaugurada até o final deste ano, a primeira unidade da LEROY MERLIN em Salvador traz uma diversidade de produtos que vão além de materiais básicos para a construção, pintura, decoração, organização, móveis de jardim, iluminação e energia solar. Ainda, oferece aos Clientes a proposta de solução completa - ou seja, eles podem adquirir os artigos e os serviços de instalação que vão desde fechadura digital, papel de parede, ventilador, ar-condicionado, portas, piso laminado/vinílico, cerâmica, porcelanato até a reforma completa de banheiros e cozinhas, bem como a instalação de painéis solares. O portfólio da empresa também contempla a venda de projetos sob medida, com móveis planejados para ambientes internos e externos.

Os Colaboradores que devem atuar na unidade instalada no bairro Horto Bela Vista vão passar por uma série de formações. “Conduzimos as nossas iniciativas com base na estratégia do Grupo ADEO, ao qual a LEROY MERLIN faz parte, intitulada We Make It Positive. Ela nos guia em todas as esferas do negócio com 24 compromissos voltados à sustentabilidade, inovação, gestão da cadeia de valor e fomento ao desenvolvimento local. Os Colaboradores terão trilhas de aprendizados focadas na cultura da companhia, no Cliente, no comércio e nos pilares que fortalecem a marca”, explica o Diretor da Loja de Salvador, Marcelo Rezende.

Marcelo Rezende. Crédito: divulgação

Considerando a agenda ESG, o Diretor destaca que as equipes terão a oportunidade de aprofundar em temas como Responsabilidade Ambiental, Gestão de Resíduos, Prevenção e Contenção de Riscos Químicos, Apoio à Causas, e Diversidade, Equidade & Inclusão. “Essas pautas introduzirão os times em assuntos fundamentais para o nosso negócio e sociedade, suportando evoluções previstas a médio e longo prazo. Os Colaboradores precisam estar imersos na cultura da companhia para garantir uma experiência completa e qualificada. Uma vez que as equipes compreendem o que nos move, quais as estratégias e aspirações, elas amplificam e reverberam a nossa essência”.

Melhores práticas

A LEROY MERLIN se tornou a primeira varejista brasileira a ter 100% dos produtos provenientes de madeira certificados pelo FSC® (Lojas físicas e artigos comercializados no site diretamente pela marca). A medida visa assegurar que os itens sejam produzidos com matéria-prima oriunda do manejo florestal responsável, reduzindo os impactos ambientais e incentivando hábitos de consumo mais conscientes.

A empresa possui ainda o projeto Postera que desde dezembro de 2017 ressignifica os uniformes trocados e descartados pelos Colaboradores. Por meio dele, as cooperativas de costura fazem a reciclagem das peças e as transformam em cobertores para a doação. De 2018 até abril deste ano, a LEROY MERLIN direcionou mais de 53 toneladas de material, incluindo uniformes e equipamentos de proteção individual (EPIs), equivalente a aproximadamente 137.966,03 peças. Essa iniciativa poupou cerca de 328m³ de resíduos em aterros, valor correspondente ao volume ocupado por 87 carros populares.

Também estão instaladas em todas as Lojas estações de coleta seletiva, recebendo lâmpadas, pilhas, baterias, eletroeletrônicos, papéis, papelões, plásticos, metais e vidros para descarte. Somado a essas práticas, a companhia incentiva e é parceira de diversos projetos que fomentam não só a cultura da sustentabilidade, mas também democratizam o acesso a direitos fundamentais. Por meio das Leis de Incentivo à Cultura, Criança & Adolescente, Esporte e Idoso, a empresa já destinou mais de R$12,5 milhões para a realização de mais de 60 projetos, impactando a vida de mais de 850 mil pessoas pelo país.

Quando se fala em diversidade, a LEROY MERLIN criou um comitê formado por Colaboradores voluntários de diferentes departamentos para traçar ações, revisar programas e propor políticas estratégicas. Ainda, está focada no desenvolvimento de carreiras com a Universidade Corporativa que concentra conteúdos disponíveis para os mais de 10 mil Colaboradores, com uma média de 30 horas de formação ao ano por profissional.