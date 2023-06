Notícia sobre Kyrgios abala fãs do Tênis no mundo inteiro

Uma notícia bem triste a respeito de Nick Kyrgios abalou os fãs do esportista e também os fãs do esporte em geral no mundo inteiro.



Mas, afinal, o que aconteceu com Nick Kyrgios? Recentemente, Nick Kyrgios compartilhou a sua dor em uma homenagem sincera à sua avó nas redes sociais, a revelar que a matriarca da sua família havia falecido. O jogador de 28 anos de idade foi ao Instagram para compartilhar a notícia devastadora, que vem depois de uma série de azar para o finalista do torneio de Wimbledon no ano passado. “Parece que não posso fazer uma pausa agora”, escreveu ele no post. “RIP Yiayia, o melhor que poderíamos pedir. Vá aproveitar seu tempo com Papou agora", disse ainda o tenista. Para quem não sabe, “Yiayia” é a palavra grega para avó. A notícia viu uma série de comentários em apoio a Kyrgios, que postou uma foto ao lado do irmão Christos. Christos escreveu: “Ela sempre cuidará de nós. Lembrando dela e de sua força”. Sua namorada, Costen Hatzi, disse “Yiayia sempre estará cuidando de você”, enquanto o parceiro de duplas e amigo próximo Thanasi Kokkinakis também escreveu em apoio. A lenda do tênis Boris Becker enviou suas condolências, assim como a rainha das relações públicas Roxy Jacenko e o rapper AJ Tracey. O grande astro do basquete Corey “Homicide” Williams também enviou mensagens. Kyrgios postou ainda uma foto de sua avó a segurar uma cópia do jornal da comunidade greco-australiana, Neos Kosmos, no qual dá para ver Kyrgios ao lado de Kokkinakis após a vitória em duplas masculinas do Aberto da Austrália em 2022. A outra avó de Kyrgios, por parte de mãe, faleceu em 2014, e ele falou sobre isso publicamente desde então. Depois de uma vitória no Aberto da Austrália sobre Federico Delbonis, Kyrgios a homenageou e optou por não dar autógrafo na câmera após a vitória. “Minha avó faleceu no ano passado, é algo em que ainda penso todos os dias e provavelmente me tornou um pouco mais maduro”, disse ele na época. É claro que também é importante citar aqui o apoio dos fãs. Para além dos famosos que deixaram comentários de carinho e a desejar força para Kyrgios nesse momento tão difícil, da mesma forma os admiradores do esportista o fizeram. "Amor e memórias, valorize-os e eles o ajudarão", escreveu um fã. "Meus sinceros sentimentos, muita força para você e sua família", escreveu outro. "Ela vive através de ti e da sua família agora. Lembre-se sempre do espírito alegre dela. Isso é o que ela iria querer", disse ainda um seguidor do tenista no Instagram. Familiares, amigos e conhecidos de Kyrgios que conheciam a avó do atleta não economizaram nos elogios a ela. Muitos referiram-se a ela como de um "espírito alegre e brincalhão" e, também, como uma "senhora de sorte" por ter o Kyrgios como seu neto e, assim, poder ter tido tanto orgulho do seu em vida.