O que avaliar na hora de escolher a instituição ideal para cursar o Ensino Médio e se preparar para os vestibulares

O Colégio e Pré-vestibular Bernoulli oferece uma formação integral, que coloca o aluno no centro, aliando o desenvolvimento socioemocional com o foco em resultados. Crédito: Divulgação

Em um cenário educacional dinâmico, surge a necessidade de os estudantes que vão cursar o Ensino Médio e seus responsáveis tomarem decisões cuidadosas ao escolher a instituição de ensino que melhor atenda às necessidades dessa fase. Nesse contexto, o Colégio e Pré-vestibular Bernoulli se destaca no topo do ranking dos resultados da Bahia no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) por seis anos consecutivos, sendo um indicador-chave de sua qualidade e excelência educacional voltada para essa etapa.

Sabe-se que o Ensino Médio é uma fase determinante na vida escolar dos estudantes, pois é quando se desenvolvem para trilhar caminhos e buscar seus sonhos. Ao mesmo tempo, eles precisam estar preparados para as demandas do futuro e para uma série de metas e expectativas em relação à trajetória acadêmica e profissional. Desde a chegada a Salvador, em 2016, o Colégio e Pré-vestibular Bernoulli oferece uma formação integral, que coloca o aluno no centro, aliando o desenvolvimento socioemocional com o foco em resultados.

A coordenadora pedagógica do Ensino Médio, Taís Cardoso, e o coordenador pedagógico do pré-vestibular, Edmundo Castilho, comentam sobre quais são os aspectos fundamentais que devem ser observados ao escolher uma instituição com foco em preparar o estudante para alcançar bom desempenho e atingir o topo do Enem e dos vestibulares mais concorridos, permitindo que saia do Ensino Médio diretamente para a universidade.

Oferecer materiais didáticos atualizados e recursos tecnológicos é fundamental para que os estudantes se desenvolvam e alcancem grandes conquistas. Crédito: divulgação

Professores altamente qualificados

No Ensino Médio, é indispensável que a escola tenha um corpo docente qualificado e comprometido. Ter professores experientes e capacitados, que proporcionam aulas envolventes e estimulam o brilho nos olhos e o prazer de aprender, é essencial. Acerca disso, Taís destaca a metodologia aplicada no Colégio e Pré-vestibular Bernoulli como um dos diferenciais da instituição para obter bons resultados. “Nossa metodologia de ensino possibilita uma preparação completa aos nossos alunos. A aprendizagem se dá por meio de aulas dinâmicas, ministradas por professores altamente qualificados, e material didático bastante instrutivo, suportado por tecnologia e ampla prática de exercícios”, explica.

Soluções didáticas completas

Oferecer soluções e materiais didáticos atualizados bem como recursos tecnológicos é fundamental para que os estudantes se desenvolvam e alcancem grandes conquistas. A disponibilidade de livros, o acesso à internet, laboratórios e outras ferramentas educacionais inovadoras possibilitam ao estudante explorar e aprofundar seus conhecimentos, preparando-se de maneira mais completa para o Enem e as universidades mais disputadas do Brasil. “No Bernoulli, contamos com um Sistema de Ensino próprio, utilizado por mais de 900 escolas parceiras em todo o país e, também, no Japão. E a prova de que nosso material e metodologia são de excelência é que nove das nossas escolas parceiras, que adotam as nossas soluções, estão entre as 50 melhores do Brasil no Enem, segundo o ranking de 2022*”, afirma Edmundo.

Simulados que preparam de verdade

Promover uma série de simulados ao longo do ano letivo proporciona ao estudante se familiarizar com o formato das provas de vestibular, gerenciar o tempo de modo eficaz e identificar áreas de conhecimento que precisam de reforço. Com essas práticas, ele conseguirá ajustar suas estratégias de estudo, ganhar confiança e aprimorar suas habilidades de resolução de questões, fatores cruciais para bons resultados no Enem e outros vestibulares. Edmundo ressalta a importância também das monitorias e da resolução de exercícios: “No Bernoulli, aplicamos simulados com correção TRI, a mesma utilizada pelo Enem. Além disso, temos monitorias diárias, resolução de questões em nossa plataforma de aprendizagem virtual e acompanhamento da evolução nos simulados. Esse suporte é conduzido por analistas de desempenho pedagógico, que orientam os alunos visando melhorar o rendimento”.

Apoio psicopedagógico e formação integral

Além do ensino em sala de aula, a escola deve oferecer apoio psicopedagógico a fim de atender às necessidades individuais dos alunos. Isso inclui a identificação e a assistência a dificuldades de aprendizado, a orientação de carreira e o suporte emocional, permitindo que cada estudante desenvolva seu máximo potencial com confiança em sua trajetória. “O Bernoulli conta com uma equipe de psicólogos que auxilia os alunos em suas jornadas, além de fornecer orientação profissional. Nossa abordagem também inclui suporte para equilíbrio emocional, planejamento de estudos e inúmeras atividades de descontração e descompressão, visando à formação integral do aluno”, evidencia Taís.

Número de aprovações

Ter bons números de aprovação nos vestibulares de maior interesse é, de fato, um indicador relevante para a escola, pois reflete o comprometimento dela com uma educação de excelência, que orienta e direciona os estudantes nessa importante fase da trajetória escolar que é o Ensino Médio. “Para nós, estar no topo do ranking do Enem em Salvador é motivo de muito orgulho. Essa é uma conquista especialmente dos nossos alunos, que se dedicam e se comprometem a alcançar bons resultados. E, também, de toda a equipe Bernoulli na busca por oferecer uma educação inspiradora para formar melhores pessoas para o mundo”, comenta Taís.

Para mais informações sobre as aprovações de alunos do Bernoulli nos principais vestibulares do Brasil, acesse aqui.

Aos responsáveis que buscam por uma formação completa para seus filhos, preparando-os para obter um desempenho excepcional já no Ensino Médio, o Colégio Bernoulli está com inscrições abertas para o ano letivo de 2024. Para mais informações sobre o Processo de Admissão de Novos Alunos, acesse aqui.

Para estudantes que já frequentam o Ensino Médio e buscam um preparo intensivo, com foco na aprovação nos vestibulares mais concorridos do Brasil, incluindo a Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública e a UFBA, o Pré-vestibular Bernoulli está com o cadastro de reserva de vagas disponível nas modalidades presencial e on-line. Confira todas as informações necessárias, acesse aqui.