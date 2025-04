Abril Verde

SESI Bahia reforça importância da prevenção de riscos no ambiente de trabalho

Campanha Abril Verde mobiliza empresas e trabalhadores de todo o Brasil para alertar sobre o tema



G Estúdio Correio

Gabriela Araújo

Publicado em 30 de abril de 2025 às 06:00

Instituto SESI SST Crédito: Gilberto Junior/Coperphoto/Sistema FIEB

Neste mês, a campanha Abril Verde mobiliza empresas e trabalhadores de todo o Brasil para reforçar a importância da prevenção de acidentes e doenças ocupacionais. A iniciativa nacional busca conscientizar o setor produtivo sobre a necessidade de adotar medidas preventivas para garantir ambientes de trabalho mais seguros e saudáveis. >

O Serviço Social da Indústria da Bahia (SESI Bahia) destaca não apenas o impacto dessas ações na qualidade de vida dos trabalhadores, mas também nos custos operacionais das empresas. De acordo com Maria Fernanda Lins, gerente de Segurança do Trabalho da entidade, os riscos ocupacionais, quando não são devidamente controlados, podem gerar acidentes, doenças e afastamentos que, além de prejudicar os trabalhadores, comprometem diretamente as finanças das organizações. >

Como exemplo, a empresa pode ter custos diversos, a partir da ocorrência de um acidente do trabalho, ainda mais se ocasionar no afastamento do trabalhador pelo INSS. Então, o acidente do trabalho, inclusive, influencia negativamente no valor do FAP, que é o Fator Acidentário de Prevenção, possibilitando o aumento da alíquota do seguro de acidente de trabalho, o qual incide diretamente na folha de pagamento da empresa Maria Fernanda Lins, gerente de Segurança do Trabalho do SESI

Maria Fernanda Lins é gerente de Segurança do Trabalho do SESI Crédito: Valter Andrade/Coperphoto/Sistema FIEB

Ela lembrou ainda que, além dos custos imediatos, há perdas indiretas que podem comprometer a imagem da empresa e afetar a produtividade. “Eles são menos visíveis, mas igualmente danosos. Um acidente mesmo pode gerar uma sobrecarga emocional e física na equipe como um todo, causa um impacto na reputação da empresa, no clima organizacional, pode aumentar a rotatividade dos trabalhadores, principalmente se a equipe perceber que aquele ambiente não é seguro”, acrescentou. >

Em 2025, outro ponto de atenção é a atualização da Norma Regulamentadora 1 (NR 1), que passa a incluir os riscos psicossociais — como estresse, assédio e sobrecarga — no Gerenciamento de Riscos Ocupacionais (GRO). A exigência entra em vigor no dia 26 de maio. >

Para apoiar as empresas nesse processo de adequação, o SESI Bahia oferece serviços especializados, capacitações e orientação técnica. A Companhia de Gás da Bahia (Bahiagás), responsável pela distribuição do gás natural em todo o território baiano, é uma das empresas que conta com o auxílio da entidade.>

“Desde o final de 2024, implementamos o Programa VivaMente, voltado à prevenção de riscos psicossociais, com apoio estratégico do SESI. Em abril, intensificamos as ações de sensibilização dos trabalhadores. Entre os dias 28 e 30/04, realizaremos uma ação educativa sobre os riscos da combinação entre álcool e direção, integrada à nossa campanha anual de vacinação contra a Influenza”, afirmou José Carlos Gallindo, gerente de Segurança, Meio Ambiente e Saúde da Bahiagás.>

José Carlos Gallindo é gerente de Segurança, Meio Ambiente e Saúde da Bahiagás Crédito: Bahiagás/divulgação

Ainda de acordo com ele, a importância da prevenção aos riscos ocupacionais é trabalhada junto aos colaboradores e terceirizados diariamente. >

”Independentemente do vínculo, todos passam por um processo de aculturamento em relação à nossa política de segurança e valores organizacionais. No dia a dia, realizamos diálogos de segurança antes do início das atividades em frentes de trabalho que envolvem maior risco. Além disso, atividades consideradas críticas são sempre precedidas pela emissão de Permissão de Trabalho, documento que formaliza a análise e mitigação de riscos”, pontuou. >

Debate com especialistas

Nesta quarta-feira (30), como parte da programação para o Abril Verde, o SESI Bahia vai realizar um evento no auditório da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB), com o tema “NR-1 e os Fatores de Riscos Psicossociais relacionados ao trabalho: O que as empresas precisam saber”. Na ocasião, especialistas no tema vão apresentar os desafios e oportunidades dessa mudança. Os ingressos estão esgotados. >