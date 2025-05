ECONOMIA E MERCADO

Blueartes conecta criatividade e inovação em missão internacional pela Europa

Empresa baiana referência em cenografia e retail design segue em missão de pesquisa pela Europa

Celebrando cinco anos de atuação no mercado nacional, a Blueartes, empresa baiana referência em cenografia e retail design, realizou uma imersão de pesquisa pela Europa com foco em inovação, tecnologias sustentáveis e design. Entre os compromissos estratégicos da viagem, os sócios Charles Ferraz, Vitor Barreto e Tiago Bertolazzi participaram de uma visita exclusiva ao centro de desenvolvimento da HP, em Barcelona – referência mundial na produção de impressoras de grande formato, essenciais para o setor de comunicação visual e cenografia. >

O encontro técnico foi voltado a convidados e reuniu apenas três empresas brasileiras, sendo a Blueartes a única representante do Nordeste. Durante a programação, os empresários tiveram acesso exclusivo aos bastidores da HP, conhecendo equipamentos de última geração que ainda não foram lançados no mercado e acompanhando de perto o processo de desenvolvimento e montagem das impressoras.>

“Essa imersão é parte do nosso compromisso com a inovação e com a busca constante por soluções criativas e tecnologias sustentáveis que agreguem valor aos nossos projetos. Estar em um espaço que dita tendências globais nos permite antecipar movimentos do setor e trazer novidades que impactem diretamente a experiência dos nossos clientes”, destacam os sócios.>