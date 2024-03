GPTW

Para se manterem competitivos, os líderes empresariais devem aprender um novo estilo de gestão

O novo estilo de gestão impulsiona a carreira e o crescimento da empresa

Publicado em 5 de março de 2024 às 15:42

Novo estilo de gestão Crédito: divulgação

Não há dúvida: este é um momento para uma liderança extraordinária e corajosa. Ter um novo estilo de gestão tornou-se necessário para as pessoas empresárias que desejam manter-se competitivas.

O Barômetro de Confiança 2023 da Edelman revelou a situação precária das economias em todo o mundo. O conflito global ganhou as manchetes e ameaçou os mercados, o que levou alguns líderes como Jamie Dimon, do JP Morgan, a emitir um aviso severo: “Este pode ser o momento mais perigoso que o mundo já viu em décadas”.

Os líderes empresariais também estão sendo solicitados a fazer mais do que nunca. “Muita coisa mudou”, afirma Ellyn Shook, diretora de liderança e recursos humanos da Accenture.

Shook se juntou a Pat Wadors, diretor de pessoal da UKG, para um painel de discussão organizado pelo CEO da Revista Fortune, Alan Murray, em 16 de outubro. O tema da discussão: “Como ótimos ambientes de trabalho estão desenvolvendo líderes para construir confiança e conexão com uma força de trabalho cada vez mais fragmentada”.

“O que nos trouxe até aqui não nos levará ao futuro de forma saudável”, diz Wadors.

Definindo o novo estilo de gestão

Quais são os novos princípios de liderança? Shook diz que a Accenture analisa três características principais.

1. Compaixão

Isto começa com empatia, diz Shook, mas tem que ir mais fundo do que apenas palavras: “Não apenas empatia, mas fazer algo a respeito”.

2. Aprendizagem

Esta característica é crucial num mundo onde as novas tecnologias modificam rapidamente os modelos de negócio e as estratégias da indústria. “Os líderes precisam aprender para ter sucesso”, diz Shook.

3. Humildade

Você é capaz de considerar o ponto de vista dos outros? Admitir quando você comete um erro? Reconheça que as vozes de seus funcionários, clientes ou pessoas em sua comunidade devem ser uma força motriz por trás da tomada de decisões para que você tenha sucesso, diz Shook.

A Accenture faz uma pergunta simples para avaliar o desempenho dos líderes: “Os funcionários estão em melhor situação trabalhando na Accenture?”

A Accenture espera ter um impacto positivo na saúde e no bem-estar dos colaboradores, bem como garantir que os colaboradores se sintam ligados e tenham um sentimento de pertencimento.

Os funcionários também devem acordar todos os dias sentindo que têm um propósito no seu trabalho e têm a oportunidade de desenvolver competências relevantes para o mercado.

Wadors tem seu próprio termo para o trabalho exigido dos líderes em grandes ambientes de trabalho: “porpoising down”. O nome evoca a imagem de um líder, como uma toninha, mergulhando fundo para aprender sobre os problemas que impedem os funcionários de fazerem seu melhor trabalho.

“Aprenda o suficiente para saber como consertar as coisas”, diz Wadors. “Esse é o seu trabalho: criar um ambiente de trabalho saudável para todos.”

Habilidades fundamentais no novo estilo de gestão

Nunca pare de ouvir

Tanto Wadors quanto Shook enfatizaram a importância de ouvir, um dos nove comportamentos de liderança de alta confiança, para responder às necessidades complexas dos funcionários na força de trabalho atual.

Shook aponta para o Barômetro de confiança Edelman, que mostrou que um empregador é a instituição mais confiável para muitas pessoas. Com esse nível de confiança vem uma profunda responsabilidade, diz Shook, o que significa que os empregadores devem considerar como podem criar espaço para os funcionários se reunirem, aprenderem e partilharem.

“Reconheça o que está acontecendo”, diz Wadors. “Se [os funcionários] não se sentem vistos e ouvidos, é difícil seguir em frente de forma saudável.”

Ambos os líderes foram claros sobre a necessidade de programas de escuta robustos e sempre ativos.

“Não acho que você deva desligar a escuta”, diz Wadors. Ela recomenda encontrar a cadência certa para o check-in, onde os gerentes têm uma conversa individual e fazem perguntas simples como: “Como vai você?” e “Como posso apoiá-lo?”.

Na Accenture, uma estrutura de escuta sofisticada visa garantir que a confiança seja preservada entre os funcionários e a organização.

“Precisamos ter certeza de que existe uma conexão estreita entre o que dizemos e o que fazemos todos os dias do ano”, diz Shook.

O impacto do trabalho remoto

Os líderes empresariais também têm lutado para se adaptar às novas normas de trabalho relacionadas ao modelo remoto e ao aumento da flexibilidade. Sem pontos de contato regulares com subordinados diretos dentro e fora do escritório, alguns líderes se preocupam com o desempenho.

A paranoia da produtividade levou a esforços invasivos para monitorar a atividade dos funcionários, e aumentou a exigência de que eles retornassem ao escritório.

“Não falamos sobre o ‘retorno ao escritório’ como política”, diz Shook. “Sabemos que nosso pessoal será capaz de colaborar mais e criar relacionamentos de confiança se tiverem tempo onde estejam fisicamente juntos”.

Para isso, a Accenture criou “experiências combinadas”, garantindo que quando um funcionário chega ao escritório para trabalhar, ele também participa de treinamentos, sessões de inovações e outras programações para agregar valor ao seu atendimento presencial.

“Tivemos um aumento de 72% no número de pessoas que vêm ao escritório por causa dessas experiências combinadas”, diz Shook. “Se houver um motivo, as pessoas vêm”.

Wadors compartilha dados do UKG sobre como outras empresas estão navegando no futuro do trabalho.

“O que estamos vendo é uma média de três dias no escritório”, diz ela. Para os trabalhadores que regressam ao escritório com mais frequência, os dados do UKG mostram que mais funcionários estão adotando horários flexíveis.

“As gerações mais jovens estão chegando ao escritório, mas não das 8h às 17h”, diz Wadors. “Flexibilidade para fazer o trabalho certo, no local certo e da maneira certa… é importante”.

Permeando os Valores de liderança para a organização

Nos ambientes de trabalho modernos, os líderes não exercem autoridade desenfreada. Em vez disso, cada funcionário deve ser um líder e usar as suas habilidades de liderança para impulsionar iniciativas e projetos em toda a empresa.

Os colaboradores individuais podem não ter subordinados diretos, mas ainda assim, podem liderar um projeto ou usar habilidades de liderança para promover a colaboração com equipes de outros departamentos.

“Se não construirmos a mentalidade de liderança em colaboradores individuais, não acho que a colaboração e a conexão irão acontecer”, diz Shook.

Esta complexa rede de relacionamentos significa que as empresas devem garantir que os valores de liderança sejam adotados em todos os níveis.

“Definimos o tom no topo”, explica Wadors. Todos no UKG, no nível VP e acima, participaram de um programa de imersão em liderança, e esse aprendizado foi transmitido em treinamentos rápidos e direcionados.

No entanto, isso não significa que todos devam se tornar líderes de pessoas.

“É um privilégio liderar”, diz Wadors. “Você realmente quer liderar outros? Alguns não estão prontos e outros estão. Seja intencional com esse funil.

O novo estilo de gestão impulsiona a carreira e o crescimento da empresa.

Aproveite a sua visita para aprofundar seus conhecimentos sobre os variados estilos de liderança no mundo do trabalho.

Ranking GPTW Bahia

Em 2024, o Ranking GPTW Bahia chega à sua 11ª edição, em parceria com o Jornal CORREIO, e trará mais uma vez a lista das melhores empresas para trabalhar no estado, de acordo com a pesquisa do instituto.

Quem quiser colocar a empresa para participar da maior pesquisa de ambiente de trabalho do mundo e ter a chance de se enquadrar nos rankings das Melhores Empresas para Trabalhar na Bahia 2023 pode aproveitar o melhor momento do ano para fazer isso acontecer.

Os critérios para participar do Ranking Bahia são:

- Ter 30 ou mais funcionários no Estado do ranking estadual;

- Estar sediada na Bahia (CNPJ da inscrição deve ser registrado na Região/Estado);

- Ser uma empresa certificada GPTW.

Como é necessário conquistar a certificação antes de se inscrever no ranking, as empresas interessadas em participar do Ranking Bahia precisam estar certificadas até 30 de março.

Vale destacar que ser ranqueada é um diferencial competitivo, pois é uma validação de que seu ambiente corporativo é saudável e, para além disso, um dos melhores de todo o Estado.