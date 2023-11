Pedagogia Salesiana se torna diferencial na preparação e formação de estudantes para o Exame Nacional do Ensino Médio

A abordagem educativa salesiana impulsiona e desafia seus educandos a se conectarem com as últimas tendências do campo profissional desde os estágios iniciais da jornada acadêmica. Crédito: Bruno Ricci

Murilo Queiroz sempre demonstrou interesse pela área de humanas na escola. Agora, cursando a 3ª série do Ensino Médio no Liceu Salesiano do Salvador, ao passar recentemente pelas provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o sonho de buscar uma formação em teatro e jornalismo ficou ainda maior e mais próximo se tornar realidade em breve: “O meu filho teve uma jornada para o Enem de muito esforço e coragem, porém também de muita ansiedade e receio. Nesse sentido, o colégio auxiliou proporcionando aulas de reforço, e também palestras que incentivem a importância de cuidar da saúde mental. Por demonstrar grande interesse em teatro e jornalismo, Murilo teve a oportunidade de ter um contato mais próximo com os profissionais da área através do Circuito de Profissões, um evento realizado pelo colégio. Isso me deixou bastante contente”, afirma a mãe de Murilo e assistente administrativa, Rita Cerqueira.

Murilo Sousa Queiroz, aluno do Liceu Salesiano do Salvador, em Nazaré. Crédito: Renata Mascarenhas

Em seu primeiro Enem, Murilo não corrigiu as duas provas, porém, se sentiu muito seguro com o desempenho, sobretudo, nas áreas de linguagem e humanas, mesmo enfrentando a ansiedade. “Um fator que o ajudou muito durante a prova, foi a preparação que a equipe de professoras e professores realizaram durante o ano letivo. A maneira em como os educadores conduziram a aula - dando dicas, apostilas e realizando aulas interativas - com certeza influenciou na realização de uma boa prova”, acrescenta Rita.

Para a mãe do estudante, a pedagogia salesiana foi essencial para que ele conseguisse alcançar um bom desempenho no Enem. “Acredito que a escola tem uma metodologia de ensino muito potente, além de proporcionar às aulas matutinas, percebi que as aulas de monitoria contribuíram muito na aprendizagem do meu filho. Além disso, o colégio abrange muito a religiosidade individual dos alunos, acredito que isso é muito importante atualmente”. Murilo estuda no colégio já há 5 anos.

“Antes de matricular o meu filho, levei em consideração vários pontos que me chamaram muita atenção. Em primeiro lugar, o ensino de qualidade, fator primordial na minha decisão. Desde o início, acredito que o colégio tem uma metodologia de ensino que direciona o aluno a construção de um intelecto favorável para o enfrentamento de pré-vestibulares. Além disso, creio que os ensinamentos e a filosofia de vida do colégio colaboraram na formação do meu filho, enquanto mostrou que é possível ter empatia com o outro nas ações cotidianas fora da escola e principalmente no ambiente de trabalho”, ressalta.

Supervisora Pedagógica do Colégio Salesiano Dom Bosco, Márcia Habibe, acompanhada das educadoras Rubia Almeida, Itana Suzart e Cláudia Blanc. Crédito: Renata Mascarenhas

Sem dúvida, a preparação dos alunos para o Exame Nacional do Ensino Médio é um grande desafio para as escolas.

por Márcia Habibe - Supervisora Pedagógica do Ensino Médio do Colégio Salesiano Dom Bosco Paralela "A preparação do estudante para o Enem está além de conteúdo e fórmulas. O conceito de aprendizagem por competências está aliado à necessidade de tornar o processo de ensino-aprendizagem significativo para os estudantes, mantendo o foco nos objetos de estudo, mas assegurando também o desenvolvimento das habilidades mobilizadas a fim de adquirir determinadas competências"

É preciso estimular a cooperação e a sociabilização a fim de propiciar o seu desenvolvimento cognitivo e emocional. Para isso, a equipe pedagógica e administrativa está constantemente sendo capacitada pelo Núcleo de Formação Continuada. A instituição também fez investimentos em novas tecnologias, entre eles nas áreas de Robótica Educacional e da Cultura Maker. “Desta forma, a preparação de nossos estudantes possui uma proposta que contempla, portanto, um ambiente escolar no qual todas as ações favorecem o processo múltiplo, complexo e relacional de conhecer e incorporar dados novos ao repertório de significados daquele que aprende, de modo que ele possa utilizá-los na compreensão orgânica de fenômenos da ciência e no entendimento da prática social responsável”, defende.

Formação integral

Na missão que tem como alicerce a razão, fé e amor, a pedagogia salesiana é baseada no processo de aprendizagem a serviço da construção de um mundo melhor, alinhada à filosofia de Dom Bosco e às exigências contemporâneas. No percurso educativo, a maior preocupação da escola está em assegurar a formação integral dos estudantes, a fim de que se tornem cidadãos honestos, conscientes, pelos processos educativos que vivenciaram e atuantes no mundo.

“O mundo sempre precisou de seres atentos à humanidade, isto é, alicerçados nos valores humanos de compreender que é a partir de uma juventude mais engajada, protagonista e que possa ressignificar processos para mudanças significativas em sua trajetória, que contribuiremos, para um mundo mais justo, equitativo e com respeito à diversidade. Nesta perspectiva, a educação que entendemos é a alavanca para as mudanças necessárias neste mundo globalizado, visto que atua diretamente no desenvolvimento da consciência humana”, reforça a educadora.