SUSTENTABILIDADE

Ecoloy revoluciona moda sustentável na Bahia com soluções inovadoras para resíduos têxteis

Startup baiana se destaca durante a Fashion Revolution Salvador 2025 com tecnologias de economia circular e impacto social, como o isopor sustentável feito de resíduos têxteis

Estúdio Correio

Publicado em 24 de abril de 2025 às 06:00

As Ecobaggys são feitas sob medida para empresas, com opções de personalização que fortalecem o branding de forma sustentável Crédito: Luis Gustavo Simas/Agência Dragoon

Durante a Semana Fashion Revolution, que acontece em Salvador até o próximo domingo (27), a startup baiana Ecoloy (@ecoloybrasil) ganha destaque como referência em soluções sustentáveis para a indústria da moda. Em sintonia com o tema nacional do evento — "Pensar global, agir local: Quem é o Brasil na Revolução da Moda?" — a empresa se consolida como uma das principais iniciativas locais capazes de transformar o setor têxtil com inovação, responsabilidade ambiental e inclusão social.>

Tudo é pensado para evitar descarte desnecessário e transformar o que sobra em algo útil, bonito e durável Crédito: Luis Gustavo Simas/Agência Dragoon

O Fashion Revolution, movimento global presente em mais de 100 países, volta a Salvador com uma programação focada em desafios regionais, como a destinação de resíduos têxteis gerados pelos abadás no Carnaval, o reconhecimento de saberes artesanais, e temas como diversidade, equidade e pertencimento. Nesse cenário, a atuação da Ecoloy demonstra como a capital baiana pode contribuir de forma relevante para a construção de uma nova moda.>

A Ecoloy transforma resíduos têxteis em soluções sustentáveis escaláveis, combinando hardware e software desenvolvidos em parceria com a multinacional Audaces, em um projeto de dois anos no Senai Cimatec Park. A tecnologia aposta na economia circular e no reaproveitamento de materiais como estratégia central para minimizar os impactos da segunda indústria mais poluente do planeta — a têxtil, perdendo apenas para o setor do petróleo.>

Loyola Neto é o fundador da Ecoloy, uma startup que tem se consolidado como uma das principais soluções sustentáveis para o setor têxtil em Salvador Crédito: Luis Gustavo Simas/Agência Dragoon

Isopor sustentável

Além de sua marca própria EcoBaggy, a startup está prestes a apresentar uma nova invenção: no dia 16 de julho, será lançado o isopor sustentável, desenvolvido com resíduos têxteis, petroquímicos e aditivos naturais. O projeto é realizado por meio do edital Cidade Zero Carbono, em parceria com a Prefeitura Municipal de Salvador, o Senai Nacional e o Cimatec.>

A sustentabilidade promovida pela Ecoloy vai além da questão ambiental. A startup também investe em impacto social por meio da capacitação e empregabilidade de pessoas em situação de vulnerabilidade. Em colaboração com a instituição Pérolas de Cristo, o Senac e a empresa Loygus, a Ecoloy promove inclusão e desenvolvimento de habilidades técnicas no setor têxtil.>

A Ecoloy atua diretamente na economia circular, reaproveitando resíduos da indústria têxtil que seriam descartados para criar novos produtos com propósito Crédito: Luis Gustavo Simas/Agência Dragoon

“Salvador tem muito a contribuir com o debate sobre a moda sustentável no país”, afirma Ana Fernanda Souza, representante de Salvador e coordenadora do Comitê Racial do Fashion Revolution. A fala se alinha com a missão da Ecoloy de liderar a transformação local com foco em soluções sustentáveis e escaláveis. >

“O Fashion Revolution, realizado simultaneamente em mais de 100 países, evidencia que a indústria da moda está em transformação”, destaca Marina de Luca, coordenadora de mobilização do evento no Brasil. Nesse contexto, a Ecoloy representa um novo caminho: uma empresa que alia inovação, responsabilidade social e compromisso ambiental em cada etapa de sua atuação.>

Com entregas previstas ainda para 2025 por meio do Projeto Embrapii no Senai Cimatec, a Ecoloy mostra que Salvador não apenas participa da revolução da moda — ela está à frente, propondo soluções que inspiram todo o país.>