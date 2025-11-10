Perigos dentro de casa: veja como evitar os acidentes domésticos mais comuns

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Publicado em 10 de novembro de 2025 às 10:15
A casa é, para muitos, sinônimo de segurança. No entanto, ela também pode esconder perigos silenciosos. Tapetes soltos, panelas esquecidas no fogo, produtos de limpeza ao alcance de crianças, escadas sem proteção — pequenos detalhes que, somados, tornam o lar o principal cenário de acidentes no Brasil.
Segundo o Ministério da Saúde, os acidentes domésticos representam mais de 70% dos atendimentos de emergência envolvendo crianças, e estão entre as principais causas de morte acidental em idosos. Queimaduras, quedas, intoxicações, afogamentos e cortes estão no topo da lista.
Acidentes domésticos
Diana Serra,médica
Perigos na cozinha: como evitar queimaduras e intoxicações
• Panelas com cabos voltados para fora do fogão
• Água fervente ou óleo quente acessíveis
• Facas e utensílios cortantes em gavetas baixas
• Produtos de limpeza armazenados próximos a alimentos
Como prevenir:
✔️ Vire os cabos das panelas para dentro.
✔️ Use as bocas de trás do fogão sempre que possível.
✔️ Instale travas em gavetas com objetos cortantes.
✔️ Guarde produtos químicos em armários altos e trancados.
✔️ Nunca deixe crianças sozinhas enquanto cozinha.
Riscos no banheiro: como prevenir quedas e acidentes com crianças e idosos
• Pisos molhados e escorregadios
• Tapetes sem antiderrapante
• Medicamentos guardados em armários baixos
• Tomadas próximas a água sem proteção
Como prevenir:
✔️ Use tapetes antiderrapantes e barras de apoio.
✔️ Seque o piso imediatamente após o banho.
✔️ Armazene medicamentos em locais altos e trancados.
✔️ Utilize protetores de tomada.
Sala e corredores: tropeços e quedas
• Tapetes soltos ou enrolados
• Fios elétricos atravessando caminhos
• Iluminação insuficiente à noite
• Móveis com quinas pontiagudas
Como prevenir:
✔️ Fixe tapetes ou remova-os.
✔️ Organize fios com canaletas ou prendedores.
✔️ Use luzes noturnas ou sensores de presença.
✔️ Coloque protetores de quina em móveis baixos.
Área de serviço e quintal: intoxicações e quedas
• Baldes com água ou tanques sem supervisão
• Produtos de limpeza concentrados
• Escadas e andaimes mal fixados
• Ferramentas deixadas no chão
Como prevenir:
✔️ Esvazie baldes após o uso e mantenha-os virados para baixo.
✔️ Tranque armários com produtos químicos.
✔️ Guarde escadas em posição segura.
✔️ Mantenha ferramentas organizadas e fora do alcance de crianças.
Quartos: sufocamento e quedas em crianças
• Berços com travesseiros, cobertores ou brinquedos soltos
• Camas altas sem grades de proteção
• Janelas sem telas ou grades
• Cortinas com cordões ao alcance
Como prevenir:
✔️ Mantenha o berço livre de objetos soltos.
✔️ Instale grades em camas infantis.
✔️ Coloque telas de proteção em janelas.
✔️ Prenda cordões de cortinas em alturas seguras.
Quedas com suspeita de trauma
• Não mova a vítima se houver suspeita de fratura ou lesão na coluna.
• Mantenha a pessoa imóvel e chame ajuda imediatamente.
Intoxicações
• Não provoque vômito nem ofereça líquidos.
• Leve a embalagem do produto para o atendimento médico.
• Lave com água corrente se houver contato com pele ou olhos.
Queimaduras
• Resfrie com água corrente em temperatura ambiente por 10 a 20 minutos.
• Não use pomadas, pasta de dente ou gelo.
• Cubra levemente com pano limpo e acione o atendimento médico.
Afogamentos
• Retire a pessoa da água com segurança.
• Se não respira, inicie reanimação cardiopulmonar (RCP) se souber.
• Se respira, mantenha de lado e aqueça.
A maioria dos acidentes domésticos é previsível e evitável. Pequenas mudanças na rotina e no ambiente reduzem drasticamente os riscos.
“A prevenção doméstica é um ato de amor silencioso. Você não vê os acidentes que evita — e isso é um ótimo sinal”, afirma a Dra. Diana.
✔️ Revise cômodo por cômodo mensalmente.
✔️ Instale travas, grades e protetores conforme necessidade.
✔️ Guarde produtos perigosos fora do alcance.
✔️ Mantenha iluminação adequada nos ambientes.
✔️ Ensine crianças, babás e familiares sobre os riscos.
✔️ Tenha números de emergência visíveis e atualizados.
• Associado Vitalmed: 2202-8888 | 3450-8888
• Associe-se à Vitalmed: 2202-8686
• SAMU: 192
• Corpo de Bombeiros: 193
Os perigos domésticos muitas vezes estão escondidos à vista. Identificar riscos, adaptar os espaços e preparar a família para agir são medidas que salvam vidas diariamente.
“Transformar a casa em um lugar realmente seguro exige atenção aos detalhes e atitude preventiva — e isso vale para todas as idades”, conclui a Dra. Diana Serra.
