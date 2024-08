EDUCAÇÃO

Salesianos Bahia aplicam tecnologias educacionais com foco em projetos e competições

Iniciativas ajudam os estudantes no desenvolvimento de habilidades e competências exigidas pelo mundo digital

Estúdio Correio

Publicado em 30 de agosto de 2024 às 06:00

Aula de Robótica para estudantes do Ensino Fundamental Anos Iniciais do Colégio Salesiano Dom Bosco Salvador Crédito: Divulgação

Quando a pequena Maria Júlia Guedes, de 6 anos, chega da escola todos os dias em casa, a mãe e técnica em análise clínica, Iane Ribeiro, se depara com uma verdadeira aula sobre tecnologia, robôs e ciência: “Poder vivenciar o desenvolvimento dela é sensacional. Fico babando em todas as aulas que ela participa e fala do projeto que está fazendo e até me ensina coisas. Me chama muito a atenção a desenvoltura que ela tem em trabalhar em equipe. Está sempre disposta a ajudar e o interesse dela por matemática”, conta a mãe, depois que Júlia foi selecionada para a etapa nacional da First Lego League (FLL), considerada o maior campeonato de robótica do mundo, que acontece no dia 12 de setembro, em Recife.

Júlia cursa Educação Infantil na turma do Grupo 5 e é integrante da Liga de Robótica do Colégio Salesiano Dom Bosco Camaçari. Ela tem despertado cada vez mais interesse para habilidades de raciocínio lógico, trabalho em equipe, criatividade, curiosidade e matemática. “Percebo a presença da tecnologia no currículo escolar de uma forma positiva. Torna as aulas mais atraentes e interessantes para os estudantes, podendo oferecer experiências interativas e dinâmicas. Júlia gosta muito e participa de todas as aulas com leveza, ludicidade e diversão”, afirma Iane. Além da Liga de Robótica da unidade Camaçari, a liga do Salesiano Dom Bosco Salvador também irá para a etapa nacional em Recife. As equipes se chamam, respectivamente, ProSavio Jr. e ProMakers Jr.

As aulas de robótica fazem parte da grade curricular de todas as unidades: Liceu Salesiano do Salvador (Nazaré), Colégio Salesiano Dom Bosco Salvador (Paralela) e Colégio Salesiano Dom Bosco Camaçari. Ao estimular o raciocínio e outras competências aliadas não só à tecnologia, a robótica traz para sala de aula conhecimentos que agregam habilidades essenciais para o futuro. São aulas interativas, criativas que promovem a autonomia e o engajamento desde a infância, relacionando conteúdos de Ciências, Tecnologia e Engenharia, a fim de encontrar soluções para situações do cotidiano.

"Os Salesianos Bahia valorizam a inovação e integram um programa de robótica na grade curricular regular. Além disso, oferecemos a robótica competitiva através do programa ‘Liga de Robótica Salesianos Bahia’. Neste programa, os estudantes podem aprofundar seus conhecimentos em programação e pensamento computacional, participando de um programa avançado de robótica e inscrevendo-se em eventos competitivos" Marcus Brandão, Coordenador do Núcleo de Tecnologia Educacional dos Salesianos Bahia

Estudantes do Colégio Salesiano Dom Bosco Salvador na First Lego League Crédito: Divulgação

Os estudantes da unidade Camaçari que participam da Liga de Robótica Salesianos Bahia estão em treinamento desde março para a competição regional da First Lego League Explore, e agora continuam os preparativos para a etapa nacional. A disputa desenvolve habilidades dos estudantes em robótica, programação e pensamento computacional para a nova geração. “Eles treinam todas as segundas e sextas no turno vespertino, desenvolvendo seu próprio projeto de inovação e construindo uma maquete que destaca e explica tudo o que aprenderam durante o processo de pesquisa”, diz o coordenador.

Na etapa regional, participam escolas de todo o Nordeste, incluindo instituições públicas, municipais, particulares, além de equipes independentes, conhecidas como equipes de garagem. Já na etapa nacional, o torneio envolve escolas de todo o Brasil. “Proporcionamos à juventude acesso à inovação e ao prazer do conhecimento. Os estudantes se sentem realizados ao perceber que suas produções foram tão apreciadas que agora podem representar o município de Camaçari e todas as inovações e encantos que a cidade representa. Este novo avanço é exemplificado pelo projeto ‘Do Polo de Tecnologia de Camaçari à Arte Global: A Inspiração da Árvore do Saber’”, ressalta Brandão.

O programa First Lego League Challenge desafia estudantes a pensarem soluções para problemas da sociedade de hoje, levando em consideração o conceito STEAM (Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática). Considerado o maior torneio de robótica do mundo, a competição está dividida em três categorias: Discover (3 a 6 anos), Explore (6 a 10 anos) e Challenge (9 a 15 anos).

A For Inspiration and Recognition of Science and Technology (FIRST) é uma ONG norte-americana fundada em 1989 com o propósito de estimular o interesse de crianças e jovens em áreas STEAM. No Brasil, a FIRST atua desde 2004. A entidade tem programas reconhecidos em mais de 100 países, com mais de 504 mil participantes nos eventos que promove.

Equipe ProSavio Jr e seu treinador Anderson Araújo Crédito: Anita Ferreira

Aprendizado e habilidades

Treinador da Liga de Robótica do Colégio Salesiano Dom Bosco Camaçari, Anderson Araújo defende que a tecnologia torna o estudante protagonista a todo momento. Com recursos de última geração, as salas de robótica ou as suítes pedagógicas se tornam mais um recurso importante nessa jornada rumo à experimentação a partir das tecnologias educacionais. As crianças estão sempre atentas aos pontos de melhoria para aperfeiçoar ainda mais o projeto. "Elas se sentem muito felizes a cada aula. Vejo pais também muito orgulhosos, alegres, entusiasmados e empenhados em motivar as crianças a darem o seu melhor, enriquecendo ainda mais os seus conhecimentos", destaca.

"O projeto First Lego League, sem dúvida, fez com que os estudantes procurassem diversas soluções de inovação para os problemas apresentados, enriquecendo ainda mais os seus conhecimentos e aumentando o interesse durante as aulas de robótica. Fortaleceram ainda mais a importância do trabalho em equipe e realizaram montagens e programações bem elaboradas" Anderson Araújo, Treinador da Liga de Robótica do Salesiano Dom Bosco Camaçari

Já a treinadora da Liga de Robótica do Colégio Salesiano Dom Bosco Salvador, Silvia Bonfim, ressalta que a inserção da tecnologia no currículo, integrada a outras disciplinas, além de aumentar o engajamento dos estudantes, facilita o aprendizado e a preparação para um mundo cada vez mais digital.

"Da Educação Infantil ao Ensino Médio, ferramentas como o quadro digital, robótica e plataformas de programação permitem que os estudantes aprendam de forma interativa e prática. Isso torna o processo de aprendizagem mais dinâmico e significativo. São plataformas que permitem que os estudantes participem ativamente do processo de aprendizagem" Silvia Bonfim, Treinadora da Liga de Robótica do Salesiano Dom Bosco Salvador

Equipe ProMakers Jr e sua treinadora Silvia Bonfim Crédito: Divulgação