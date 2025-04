LIDERANÇA

Summit Literário traz palestras e debates sobre impactos da literatura na formação de líderes

Evento acontecerá no dia 31 de maio, na Fecomércio-BA, em Salvador



G Estúdio Correio

Gabriela Araújo

Publicado em 8 de abril de 2025 às 06:44

Inscrições para o evento já estão abertas Crédito: @midia.videmaker

Salvador receberá, no dia 31 de maio, o Summit Literário - Liderança e Propósito, evento voltado para escritores, leitores, empreendedores e amantes da literatura. O encontro, que acontecerá na Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado da Bahia (Fecomércio-BA), às 13h30, terá palestras, lançamentos de obras, debates e oportunidades para quem deseja explorar o impacto dos livros na liderança e no desenvolvimento pessoal e profissional. >

De acordo com Leandro Nascimento Cristo, idealizador do summit, desenvolvedor de líderes, escritor e fundador da Editora LNC Liderança e Legado, a principal motivação para criação do evento foi a percepção de que, por meio da escrita, muitas pessoas podem encontrar um canal poderoso para expressar sua liderança e inspirar outros a seguirem um caminho de autodescoberta, impacto e transformação. >

Como escritor e mentor de líderes, percebi que a literatura é uma ferramenta potente para comunicar ideias transformadoras e gerar um impacto profundo na sociedade. Além disso, muitos escritores possuem histórias e experiências que podem servir de guia para aqueles que buscam não só desenvolver suas habilidades literárias, mas também fortalecer sua liderança e encontrar seu propósito de vida Leandro Nascimento Cristo, idealizador do evento

Ainda segundo Leandro, o evento visa criar um espaço onde escritores e líderes possam compartilhar suas jornadas e reflexões sobre como escrever e liderar com propósito. >

“O Summit Literário pretende ser um ponto de encontro para pessoas que desejam explorar como a literatura pode ser um meio de empoderamento pessoal e profissional e também como o legado de cada um pode ser deixado por meio de ações conscientes e de impacto”, explicou. >

Interessados em participar deverão se inscrever por meio do WhatsApp (71) 98770-4603. As vagas são limitadas. >

Lançamentos

Confira os livros que serão lançados durante o evento:>

Propósito da Alma – Fazer o que veio para Ser nos Negócios e na Vida, de Fátima Corradini >

Escritora Fátima Corradini Crédito: Fernando Zanelato (foto de Fátima) e @editoralncliderancaelegado (foto do livro)

Fátima Corradini, nutricionista com mais de 25 anos de experiência em Gestão de Serviços de Nutrição, mentora de Propósito da Alma, fundadora da empresa de assessoria e treinamentos "A Gestão do Propósito", escritora e palestrante, lançará sua mais nova obra, "Propósito da Alma – Fazer o que Veio para Ser nos Negócios e na Vida", durante o Summit Literário.>

A obra conduz os leitores por uma jornada transformadora de autoconhecimento, liderança consciente e alinhamento com o propósito de vida. Com insights valiosos, o livro se torna um guia inspirador para líderes e empreendedores que desejam conectar sua essência ao mundo ao seu redor e encontrar mais significado em suas trajetórias.>

Liderança Humanizada: Conectando Corações e Resultados, de Daisy Jardim >

Escritora Daisy Jardim Crédito: Matheus de Jesus (foto de Daisy) e @editoralncliderancaelegado (foto do livro)

Daisy Jardim, mestra em Educação, Master Coach, especialista em Liderança e palestrante, com mais de 40 anos de experiência em desenvolvimento humano, lançará seu primeiro livro solo, "Liderança Humanizada: Conectando Corações e Resultados", durante o Summit Literário – Liderança e Propósito.

>

A obra propõe um novo olhar sobre a liderança, indo além do simples alcance de metas. Com empatia e coração, Daisy apresenta uma abordagem que conecta líderes e equipes de forma genuína, promovendo resultados sustentáveis. O livro traz estratégias práticas para uma gestão mais empática, inspiradora e eficaz, onde desempenho e humanidade caminham juntos, impactando não apenas o ambiente de trabalho, mas também vidas.>

Inscrições

O Summit Literário está com inscrições abertas através do (71) 98770-4603 (WhatsApp) - as vagas são limitadas.>

SERVIÇO:>

Summit Literário - Liderança e Propósito

>

Data: 31 de maio de 2025 >

Hora: 13h30 >

Local: Fecomércio, Salvador (Bahia) >

Inscrições: (71) 98770-4603 (WhatsApp)>