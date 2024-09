SAÚDE

Como escolher o seu hospital?

Rede D’Or, maior empresa de saúde da América Latina, aposta em indicadores técnicos e mais transparência para pacientes e familiares

Publicado em 26 de setembro de 2024 às 06:00

Dimas Ribeiro Neto, um aposentado de 63 anos residente no bairro de Piatã, em Salvador, Bahia, sofreu uma reviravolta em 2011, quando foi diagnosticado com câncer no fígado. Buscando tratamento ele foi direcionado ao Hospital Aliança, um dos hospitais mais completos de Salvador e que faz parte da Rede D'Or, maior rede integrada de cuidados em saúde no Brasil.

No Hospital Aliança, Dimas recebeu acompanhamento contínuo e especializado e a equipe médica do hospital, conhecida por sua excelência e compromisso com o bem-estar dos pacientes. “O Hospital Aliança proporcionou um tratamento excepcional e um suporte humano incomparável. Desde o início, a equipe médica me assistiu de forma atenciosa e individualizada, o que foi fundamental para a gestão das minhas complicações. A infraestrutura combinada com a expertise dos profissionais, me deram a confiança necessária para superar cada etapa do processo com coragem e esperança”, destaca Neto.

Para fazer a escolha consciente do seu hospital é importante ter acesso aos indicadores de qualidade da instituição. Na Rede D’Or, esses dados são divulgados publicamente desde 2022.

Qualidade técnica

Maior empresa de saúde da América Latina, a Rede D’Or se destaca pelo seu Programa de Qualidade Técnica. A iniciativa é baseada no monitoramento de 50 indicadores, acreditação de excelência, auditorias interna e externa e compartilhamento de boas práticas entre os hospitais (v. infográfico).

“A criação de bancos de dados, padrões e manuais utilizados como referência em todos os Estados pela Rede D’Or tem acelerado o processo de elevação da segurança dos processos assistenciais e retroalimentado o sistema continuamente”, ressalta Franklin Lindolf Bloedorn, avaliador da Joint Commission International (EUA).

Prêmios

Uma boa forma de se informar para escolher o hospital é verificar os prêmios técnicos recebidos pela instituição.

O projeto UTIs Brasileiras, da Associação de Medicina Intensiva Brasileira (Amib) e da EPIMED, destacou 180 UTIs da Rede D’Or em 2023; dessas, 116 foram reconhecidas como Top Performer ou UTI Eficiente, representando 25% do total de premiados. O diretor médico e hepatologista do Hospital Aliança, Dr. Raymundo Paraná, enfatiza que a excelência da Rede D’Or é fruto do compromisso com a disponibilização de tecnologia de ponta e de equipes qualificadas na busca por tratamentos eficientes e seguros. "Além de investir em infraestrutura de última geração, nossa abordagem se baseia em um cuidado personalizado e no acompanhamento contínuo de cada paciente. Nossa missão é proporcionar um tratamento integrado que considera todas as necessidades do paciente, promovendo não apenas a recuperação, mas também a qualidade de vida", completa.

