CAPITAL FESTEIRA

Saiu o resultado! Conheça os vencedores do concurso “Eu Celebro Salvador”

Participantes dos quatro cantos da capital baiana enviaram fotos para o CORREIO que representam a energia festeira da cidade



G Estúdio Correio

Gabriela Araújo

Publicado em 29 de março de 2025 às 06:00

Marcos Cajaíba conquistou o primeiro lugar com a foto Entrega (Festas Populares: Yemanjá) Crédito: Marcos Cajaíba

O concurso cultural “Eu Celebro Salvador”, promovido pelo Jornal CORREIO, reuniu um acervo de imagens que capturam a alegria contagiante do dia a dia da cidade. De Cajazeiras ao Rio Vermelho, do Subúrbio à Barra, dezenas de soteropolitanos compartilharam registros que traduzem o que é celebrar a capital baiana, enviados via formulário de inscrição. >

Elano Passos, artista plástico e um dos integrantes da comissão de jurados, destacou o caráter afetivo do concurso e a importância das celebrações na identidade cultural de Salvador. >

“Quando a gente fala em festa, em folia, em festejos, eu, automaticamente, penso em dois momentos superimportantes que encontro no dia a dia, que são o Carnaval de Salvador, umas das festas mais incríveis que a gente tem, uma representatividade muito grande, um movimento cultural muito grande. [...] Tem tantos movimentos bonitos em Salvador, na Bahia, tem o São João, tantas coisas lindíssimas”, afirmou. >

A afetividade também teve um peso especial na avaliação do jornalista do CORREIO, Osmar Martins, o Marrom, que também integrou o júri. Para ele, o concurso tornou-se uma galeria de sentimentos, onde cada clique revela um pedaço do amor de cada participante pela cidade. >

“Primeiro, eu vi a criatividade, que é natural. Por exemplo, você pode não ser um fotógrafo profissional, mas ter um olhar crítico. Depois, a afetividade. Eu sou baiano, sou bairrista, e o baiano tem essa coisa de amor e de orgulho da sua terra. Eu percebi muito isso nas fotos, que focavam, geralmente, em elementos que você identificava logo que eram em Salvador. Não tem como olhar as fotos e dizer que eram de Nova York, Londres, Paris”, destacou ele. >

De acordo com Renata de Magalhães Correia, diretora do Jornal CORREIO, a iniciativa ultrapassou as barreiras da competição ao estreitar laços com o público e dar voz aos soteropolitanos. >

A cada ano, o CORREIO renova seu compromisso de homenagear Salvador, onde nascemos e que pulsa em cada página do jornal. Buscamos sempre criar formas de celebrar essa relação com a cidade e com os leitores, que são parte essencial da nossa história. Foi uma alegria imensa ver a participação tão engajada — foi um desafio para os jurados escolher entre tantas fotos incríveis. Essa interação nos enche de orgulho e reforça o quanto Salvador é, por si só, uma celebração constante Renata de Magalhães Correia, diretora do Jornal CORREIO

O concurso “Eu Celebro Salvador” revelou diferentes perspectivas sobre a cidade, trazendo registros que vão além da beleza natural e mostram sua cultura viva. Nesse contexto, as festas populares apareceram com força entre os principais temas das fotos enviadas pelos leitores, refletindo a identidade cultural da capital baiana. Para Nara Gentil, fotógrafa do CORREIO e jurada da competição, algumas imagens se destacaram pelo olhar cuidadoso e pela técnica apurada. >

“Alguns chamaram mais atenção, não só pela composição [da foto], mas também o ângulo, o cuidado de deixar o horizonte certinho, que é muito importante na fotografia, porque, se deixar torto, vai desviar o olhar. Então, isso conta bastante. Me chamou atenção que tem muitas fotos de festas populares. Acho a cidade muito rica, o que é mais fácil para quem quer explorar esse lado, tem bastante. Nas fotos, as festas populares estão bem representadas e o dia a dia da cidade. Viver a cidade e a cultura da cidade também é isso. Ir à praia, ir ao Bonfim tomar uma bênção, ir ao Farol da Barra fazer uma foto, isso tudo é cultura”, destacou. >

No entanto, ainda segundo Nara, a fotografia vai além da técnica: é o olhar que faz a diferença. “O olhar vem primeiro do que a técnica. Eu tiro isso por mim. Quando comecei a fotografar, eu não tinha muita técnica, mas o olhar já estava muito presente e está até hoje, claro que está mais apurado, construí outras coisas, mas continua o mesmo”, refletiu. >

As dez fotografias selecionadas pelo júri também foram publicadas em matéria especial na edição impressa do CORREIO. Dentre essas, os autores das três fotos mais criativas, conforme avaliação da comissão julgadora, serão premiados com um kit festa. >

Top 3

1° lugar - Marcos Cajaíba >

O professor de filosofia Marcos Cajaíba ficou em primeiro lugar no concurso. Ao CORREIO, ele contou que a fotografia é uma das suas formas de estar no mundo. “É minha forma de meditação. O tempo 'para' para que o espaço me ofereça possibilidade de registrar uma parte dele. É uma forma de existir. Não sou profissional, mas uso-a sempre em minhas atividades docentes, sou professor de filosofia da rede pública, e como meio de comunicação sedutor para que a vida possa ser revisitada por outros ângulos. Esse concurso é uma forma de conhecer outros olhares, mais do que concorrer. Confesso que estou bastante feliz”, revelou. >

Entrega (Festas Populares: Yemanjá) Crédito: Marcos Cajaíba

2° lugar - Marcos Vinícius Correia >

A segunda colocação ficou com o fotógrafo Marcos Vinícius Correia, que define a capital baiana como sua grande musa inspiradora. “Salvador sempre foi uma grande inspiração para mim, não só pela estética, mas pela energia que a cidade transmite como um todo. Quando vi o concurso, senti que era uma chance de expressar, mais uma vez, esse olhar e essa conexão através da fotografia”, contou.>

Festas Populares - "Bênçãos de Ogum, caminhos abertos e proteção" Crédito: Marcos Vinícius Correia

3° lugar - Afonso Carlos Martinez Garrido >

Fechando o pódio está Afonso Carlos Martinez Garrido, que tem um relacionamento de longa data com a fotografia. “Minha relação com a fotografia iniciou-se na Escola de Belas Artes da UFBA, onde me formei em Licenciatura em Desenho e Plástica. Na época, aprendi muito e me inspirei no professor e artista Juarez Paraíso. Em 1988, recebi meu primeiro prêmio nacional, medalha de bronze no VI Salão Nacional de Artes Plásticas, na categoria Fotografia. Já participei de vários concursos nacionais e exposições. Atualmente, faço parte do Trevo Fotoclube. O que motivou a participar do concurso foi o número de fotos que tenho da cidade e a paixão que tenho por Salvador”, explicou. >

Festa Popular - Festa de Iemanjá Crédito: Afonso Carlos Martinez Garrido

Veja as outras fotos selecionadas pelos jurados:

4° lugar - Carlos Eduardo Wanderley César>

Menino brinca nas águas do Rio Vermelho no dia de Iemanjá Crédito: Carlos Eduardo Wanderley César

5° lugar - Luciano Duarte Silveira >

Festas Populares Crédito: Luciano Duarte Silveira

6° lugar - Robson da Silva Maciel

A Olujá, o Senhor do Mercado/Festas Populares Crédito: Robson da Silva Maciel

7° lugar - Rafael Correia Santana>

Itapuã, meu amor! Crédito: Rafael Correia Santana

8° lugar - Lucas Rodrigo Araújo da Silva >

Festas Populares Yemanjá 2025 Crédito: Lucas Rodrigo Araújo da Silva

9° lugar - Sergio Danilo Moreira Isensee >

Festas Populares - É Amor Crédito: Sergio Danilo Moreira Isensee

10° lugar - Jeferson Santiago Effren >

Domingo no Pelô Crédito: Jeferson Santiago Effren