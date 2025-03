EDUCAÇÃO

Cursos de pós-técnico do SENAI especializam profissionais para o mercado de trabalho

Opções são voltadas para quem já tem formação técnica ou diploma de graduação



Gabriela Araújo

Publicado em 26 de março de 2025 às 06:00

Estudantes dos cursos de pós-técnico do SENAI Bahia aprendem em ambientes que simulam a indústria Crédito: Universidade CIMATEC

Pensando em atuar de forma mais completa no mercado, o engenheiro ambiental Carlos Vieira, de 38 anos, decidiu investir na especialização em Gestão Integrada de QSMS e Responsabilidade Social no SENAI Bahia. A escolha veio após a conclusão do curso técnico de Segurança do Trabalho, momento em que percebeu a importância de conectar os conhecimentos em meio ambiente e segurança para otimizar sua atuação profissional. >

Essa pós em QSMS e Responsabilidade Social surgiu no melhor momento possível, pois sentia muita falta de aliar os conhecimentos de meio ambiente e segurança na gestão dos empreendimentos que atuo. Ela ampliou o meu olhar e me deu as ferramentas que eu necessitava para me sentir seguro em trabalhar com gestão e apto para executar as atividades, principalmente no que tange a parte de auditorias e de responsabilidade social, que é uma vertente muito requisitada atualmente Carlos Vieira, engenheiro e estudante do SENAI

Carlos Vieira Crédito: Arquivo pessoal

Além de agregar conhecimento e ampliar sua visão estratégica, o curso pós-técnico tem superado as expectativas do engenheiro em relação à valorização profissional e ao retorno financeiro. >

“Sou um profissional mais completo e com maior autonomia, pois essa pós abarca inúmeras e importantes áreas de conhecimento e expertises que são interessantes para as empresas, para o mercado e para o profissional que busca sempre estar atualizado”, destaca. >

O engenheiro ambiental Carlos Vieira investiu no curso de pós-técnico para ampliar suas possibilidades profissionais Crédito: Arquivo pessoal

De acordo com Valtércio Passos, líder técnico da escola técnica, os cursos são desenvolvidos com base na Metodologia SENAI de Educação Profissional. “Cada curso é lançado após uma análise detalhada das necessidades do mercado, acompanhando as inovações tecnológicas e focando na empregabilidade”, pontuou. >

“Os cursos viabilizam o desenvolvimento das habilidades necessárias para enfrentar os desafios que o mercado de trabalho apresenta, com profissionais especializados e ambientes para a aprendizagem prática”, acrescentou Tatiana Ferraz, gerente-executiva de Educação Profissional do SENAI CIMATEC, onde as aulas presenciais acontecem. >

Inscrições

O SENAI abriu as inscrições para 210 vagas em seis cursos de pós-técnico, voltados para quem já tem formação técnica ou diploma de graduação. As opções disponíveis são: Cibersegurança, Desenvolvimento de Aplicações para Inteligência Artificial, Gestão Integrada de QSMS e Responsabilidade Social, Planejamento de Manutenção Industrial, Robótica Industrial, Sistemas Fotovoltaicos e Projetos Industriais. A duração dos cursos varia de 300 a 345 horas (10 meses). >

Os interessados podem se inscrever no site www.postecnicosenaiba.com.br ou nas Centrais de Atendimento ao Candidato (CAC) das Unidades do SENAI Bahia. O pré-requisito para se candidatar é ter concluído curso técnico ou graduação (bacharelado ou tecnológico) em áreas afins. >

Descontos e bolsas

Das vagas oferecidas, 65 são bolsas de estudo 100% gratuitas, voltadas para alunos diplomados nos cursos técnicos ou em cursos de graduação do SENAI Bahia, que atendam aos critérios do regulamento do processo seletivo, também disponível em www.postecnicosenaiba.com.br. Além das bolsas, a instituição oferece um desconto de 30% na primeira mensalidade para os candidatos que efetuarem a matrícula até o dia 11 de abril. >