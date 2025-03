MEIO AMBIENTE

Dia Mundial da Água: por que a preservação dos recursos hídricos é urgente?

Entenda como as mudanças climáticas e o uso inadequado da água ameaçam sua disponibilidade no planeta



Gabriela Araújo

Publicado em 22 de março de 2025 às 06:00

Data surgiu durante a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD), em 1992, no Rio de Janeiro Crédito: Shutterstock

Neste sábado (22), o mundo volta os olhos para o Dia Mundial da Água, data criada pela Organização das Nações Unidas (ONU) para conscientizar a população sobre a importância desse recurso e incentivar ações positivas e sustentáveis. Em 2025, o tema escolhido foi Preservação das Geleiras, com foco especial na proteção dessas massas de gelo, que são verdadeiros reservatórios naturais de água doce, fundamentais para o equilíbrio climático e para o abastecimento de milhões de pessoas ao redor do planeta. >

O biólogo Rafael Moura, doutor em biologia animal, afirma que a Antártica desempenha um papel crucial como reguladora do clima do planeta. Segundo ele, as massas de gelo cobrem não apenas o ambiente terrestre, mas também parte do espaço marinho, especialmente durante o inverno.>

“Com o aumento das temperaturas globais, o derretimento do gelo antártico se intensifica no verão. Isso reduz a salinidade das águas em baías e ao redor do continente, levando à morte das microalgas que estão presas ao gelo. O krill, um pequeno animal semelhante a um camarão e fundamental na teia alimentar marinha da Antártica, se alimenta dessas microalgas e, por sua vez, serve de alimento para baleias, focas e pinguins. A escassez dessas algas e do krill pode ter um impacto catastrófico na biodiversidade local”, explicou.>

Rafael Moura é doutor em biologia animal Crédito: Arquivo pessoal

“Além disso, o aumento da temperatura ao redor da Antártica pode permitir que espécies de outras regiões próximas colonizem o oceano antártico, o que também afetaria a biodiversidade da região”, acrescentou.>

De acordo com a oceanógrafa Alice Reis, doutora em ecologia, o derretimento dos glaciares também aumenta o volume total de água nos corpos hídricos, em especial os oceanos. A situação tem pouca influência direta para o contexto tropical da Bahia, se comparada com outras variáveis, como por exemplo o aquecimento da água, embora não deixe de ser algo com o que se precise ter atenção.>

"Pouco se fala disso, mas, quando a água esquenta, ela expande, logo, o volume dela aumenta. A água do derretimento das geleiras vai passar por esse processo de aquecimento, mas é junto com todo o volume de água que já existe no oceano que o seu aquecimento e expansão vai gerar no futuro um aumento do nível do mar, que já está acontecendo, mas, como é lento, não conseguimos perceber no dia a dia”, afirmou.>

A oceanógrafa Alice Reis, doutora em ecologia Crédito: Arquivo pessoal

Ainda conforme a especialista, a erosão costeira, perda da biodiversidade e impactos na pesca, como alterações na disponibilidade de peixes e crustáceos, são algumas das consequências desse aumento.>

“Principalmente a erosão costeira. A mudança na temperatura e pH da água, somada à sobrepesca (pesca excessiva) e o avanço de espécies invasoras, causadas pela mudança do clima, são as principais variáveis para a redução da biodiversidade e recursos pesqueiros. A perda dos recifes de corais e manguezais, berçários da biodiversidade, causada pelas mudanças do clima e impactos humanos, também contribuem para essa perda”, destacou.>

Relatório

A cada ano, próximo ao Dia Mundial da Água, um novo Relatório Mundial sobre o Desenvolvimento dos Recursos Hídricos (World Water Development Report – WWDR) é lançado, para fornecer aos tomadores de decisão as ferramentas necessárias para formular e implementar políticas sustentáveis relacionadas à água. Esse Relatório é coordenado pelo Programa Mundial de Avaliação da Água da UNESCO (World Water Assessment Programme – WWAP), em nome da ONU-Água (UN-Water).>

O tema anual do Dia Mundial da Água está alinhado com o foco do Relatório. A UNESCO também contribui para a observância do Dia Mundial da Água nas atividades de seu Programa Hidrológico Intergovernamental (Intergovernmental Hydrological Programme – IHP), que trabalha durante todo o ano para construir a base de conhecimento científico a fim de ajudar os países a administrarem os recursos hídricos de maneira sustentável.>

Origem do Dia Mundial da Água

A data surgiu durante a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD), em 1992, no Rio de Janeiro. Na ocasião, os países identificaram a necessidade de destacar a importância desse recurso fundamental para a sobrevivência humana. No mesmo ano, a Assembleia Geral das Nações Unidas instituiu o dia 22 de março de cada ano como o Dia Mundial da Água.>

O momento destaca as recomendações da ONU e incentiva a implementação de iniciativas concretas nos países, visando conscientizar sobre a importância do uso responsável e eficiente dos recursos hídricos. Anualmente, diversas agências da entidade mundial envolvidas com a gestão hídrica coordenam atividades internacionais na data, enquanto a organização e as nações se comprometem a adotar medidas para a economia do recurso e a ampliação do acesso à água potável, reconhecido como um direito fundamental desde julho de 2010.>

Em 2024, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou o Decreto nº 11.960, viabilizando a reestruturação do Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH). Presidido pelo Ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, o CNRH atua no planejamento e na execução de políticas hídricas no país.>

Entre as competências do órgão, estão a formulação da Política Nacional e a articulação do planejamento de Recursos Hídricos com os planejamentos nacional, regional e estadual, deliberação sobre projetos de grande repercussão nacional e internacional, aprovação e acompanhamento do Plano Nacional de Recursos Hídricos, além de estabelecer critérios para a outorga de direitos de uso de recursos hídricos e para a cobrança por sua utilização.>

Agenda 2030

A água ocupa um papel central na Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, um plano de ação global adotado por todos os estados membros da ONU, em 2015, para promover o bem-estar das pessoas e a preservação do planeta. Dentro dessa agenda, destaca-se o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 6 (ODS 6), intitulado "Água Limpa e Saneamento", que busca assegurar a disponibilidade e a gestão sustentável da água e do saneamento para todos.>

Reconhecendo a importância essencial da água para a vida, a saúde humana e o equilíbrio dos ecossistemas, o ODS 6 enfrenta desafios críticos, como a escassez hídrica, a poluição da água e a falta de saneamento básico. Superar essas questões é fundamental, exigindo o compromisso de governos, empresas e sociedade para implementar práticas responsáveis de governança e garantir uma gestão justa e eficiente dos recursos hídricos.>

Preservação da água

A crescente escassez de água potável, impulsionada pelo consumo desenfreado, pelo desmatamento e pelas mudanças climáticas, reforça a necessidade de ações urgentes para garantir a segurança hídrica das futuras gerações. Uma pesquisa realizada pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) indicou que as principais bacias hidrográficas brasileiras podem ter diminuições de até 40% na disponibilidade de água até 2040.>

Ainda segundo o estudo, as bacias hidrográficas localizadas no Norte, Nordeste e parte do Centro-Oeste podem sofrer com maior escassez. Diante dessa situação, a jornalista Maira Passos, 25 anos, preocupada com a preservação desse recurso, resolveu colocar em prática ações que podem fazer a diferença.>

“Fechar a torneira enquanto escova os dentes ou o chuveiro, no banho, enquanto se ensaboa, reaproveitar a água da máquina de lavar roupas e consertar vazamentos assim que perceber”, dá a dica. “Prevenir o desperdício em casa é também proteger o meio ambiente. A água é um bem de todos e, se cada um fizer sua parte, garantimos que ela continue disponível no futuro”, reforça. Quem também compartilha o mesmo pensamento é a fisioterapeuta Júlia Lopes, 25, que faz um alerta: “Embora pareça abundante, é um recurso limitado, ameaçado pela poluição e pelo desperdício”.>

Se ligue!

Feche a torneira ao escovar os dentes e ensaboar as mãos - Você pode economizar litros de água com esse simples hábito.

Tome banhos rápidos - Reduza o tempo no chuveiro e desligue a água enquanto se ensaboa.

Reaproveite a água sempre que possível - Use a água da máquina de lavar para limpar o quintal ou dar descarga.

Conserte vazamentos - Um pequeno vazamento pode desperdiçar centenas de litros por mês.

Use balde em vez de mangueira - Para lavar o carro ou a calçada, o balde economiza muito mais água.

Otimize o uso da máquina de lavar - Utilize apenas com a carga completa para evitar desperdício.

Escolha descargas econômicas - Modelos com duplo acionamento ajudam a reduzir o consumo de água.

Pratique o consumo consciente - A produção de roupas é uma das atividades que mais utilizam água. Por isso, evite compras desnecessárias.

Informe-se e conscientize os outros - Pequenas mudanças no dia a dia fazem a diferença quando mais pessoas adotam hábitos sustentáveis.

Fonte: Alice Reis >

Curiosidades

Origem - A data foi instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 22 de março de 1992, durante a Eco-92 no Rio de Janeiro.

A data foi instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 22 de março de 1992, durante a Eco-92 no Rio de Janeiro. Tema de 2025 - A ONU definiu “Salvem Nossos Glaciares” como o tema central para 2025, enfatizando a necessidade de proteger essas importantes reservas de água doce.



- A ONU definiu “Salvem Nossos Glaciares” como o tema central para 2025, enfatizando a necessidade de proteger essas importantes reservas de água doce. Salgada - Estima-se que 97,5% da água existente no mundo é salgada e não é adequada ao nosso consumo direto nem à irrigação da plantação.



- Estima-se que 97,5% da água existente no mundo é salgada e não é adequada ao nosso consumo direto nem à irrigação da plantação. Acesso - Dos 2,5% de água doce, a maior parte (69%) é de difícil acesso, pois está concentrada nas geleiras, 30% são águas subterrâneas e 1% encontra-se nos rios.



- Dos 2,5% de água doce, a maior parte (69%) é de difícil acesso, pois está concentrada nas geleiras, 30% são águas subterrâneas e 1% encontra-se nos rios. Rios - O Brasil compartilha cerca de 82 rios com os países vizinhos, incluindo importantes bacias como a do Amazonas e a do Prata.



- O Brasil compartilha cerca de 82 rios com os países vizinhos, incluindo importantes bacias como a do Amazonas e a do Prata. Importância - A água é essencial para a vida, representando cerca de 70% da superfície terrestre e do corpo humano.



- A água é essencial para a vida, representando cerca de 70% da superfície terrestre e do corpo humano. ONU - A Declaração Universal dos Direitos da Água é um documento da ONU que destaca o recuros como patrimônio do planeta, essencial à vida, e enfatiza a necessidade de sua preservação e uso racional.

>