CAMPEONATO BAIANO

Léo Condé enaltece Vitória após colocar um pé na final do Baianão: 'Grupo vencedor'

Treinador lembrou conquista da Série B e quebra de tabu no BaVi para destacar perfil vitorioso do grupo

Publicado em 10 de março de 2024 às 19:38

Vitória deu grande passo para a final do Campeonato Baiano Crédito: Victor Ferreira/ EC Vitória

O Vitória, após seis anos longe da final do Campeonato Baiano, está muito próximo de voltar a disputar a decisão do estadual. O Rubro Negro encaminhou a sua vaga ao derrotar o Barcelona de Ilhéus por 2x0 neste domingo (10), no estádio Mário Pessoa, em Ilhéus, pelo jogo de ida da semifinal. O resultado aproxima o Leão da Barra, que está de volta à semifinal da competição depois de cinco anos, da quebra de mais um jejum no futebol baiano.

Agora, o Rubro Negro pode perder até por um gol de diferença e ainda avança para a decisão. O técnico Léo Condé comemorou o resultado e enalteceu o seu elenco. O treinador destacou os feitos do grupo desde o ano passado para lembrar que o Vitória tem se acostumado a deixar para trás resultados negativos tanto no cenário estadual como no nacional.

“Esse grupo nosso levou Vitória para a primeira divisão, conseguiu conquistar o título do Campeonato Brasileiro, venceu o BaVi depois de vários anos e também conseguiu a classificação para a Copa do Brasil do ano que vem de forma direta. Então, esse é um grupo vencedor. É claro que a gente deu um passo importante, mas ainda não classificamos. Temos o máximo de respeito ao adversário”, disse Condé, ressaltando que a semifinal não acabou.

O técnico também comentou a mudança que fez na equipe titular para encarar o Barcelona em Ilhéus. O Vitória foi a campo com o volante Willian Oliveira, que ganhou a vaga do ponta Mateus Gonçalves para formar o meio de campo com Dudu e Rodrigo Andrade. Com a alteração promovida, o meia Matheusinho virou atacante, reversando as pontas direita e esquerda do Leão com Osvaldo.

“A gente sabia que ia ter um jogo difícil, então um preenchemos um pouco mais o meio do campo da equipe e apostamos na transição e fizemos isso bem no primeiro tempo. Foi um jogo cheio de alternativas. A gente teve chance, eles também tiveram, mas conseguimos fazer um gol importante no segundo tempo ali que nos deu tranquilidade. A gente voltou muito bem no segundo tempo”, destacou o treinador.

A partida, além de marcar a volta do Vitória para o mata-mata, representava uma chance de revanche contra o Barcelona. No início do campeonato, na 3ª rodada do estadual, o Vitória foi até Ilhéus e saiu derrotado de virada por 2x1. Léo Condé admitiu que revisitou os erros do primeiro duelo entre as equipes para fazer correções.

“A gente analisou bastante a equipe deles. É um time que tem um jogo de aproximação muito bom, uma equipe muito bem treinada pelo Betinho. No outro jogo, sofremos muito aqui, principalmente, com a segunda bola. Eles fazem muito cruzamento, chega muitos jogadores ali do meio para finalizar. Por isso, a gente precisava dar uma encorpada na frente da área”, diz.

O Vitória, agora, está em uma sequência decisiva de jogos. Além da volta contra o Barcelona no próximo domingo (17), no Barradão, o Leão encara Bahia fora de casa pela Copa do Nordeste três dias depois na Fonte Nova. Com uma semana de treinos à frente, Condé fez questão de destacar que o foco está no Barcelona e não garantiu se vai poupar jogadores na volta.

“Depende do adversário, podemos fazer a opção de poupar a equipe ou não. Não é só o BaVi, estamos monitorando jogos para frente como Fortaleza e Treze, mas, nesse momento, a gente está com o foco só em cima do Barcelona. Até por tudo que representa o jogo que pode levar o Vitória para uma final de campeonato estadual depois de vários anos. Então, é uma semana que a gente vai trabalhar ela totalmente voltada e focada para esse jogo com o Barcelona”, completa o treinador.

Confira outros trechos da entrevista coletiva de Léo Condé:

Entrada de novas contratações no time titular

Como eu sempre tenho falado, a gente está sempre jogando muito pressionado. A gente sempre, principalmente no histórico do Vitória nos últimos cinco anos, conseguiu classificar em estadual, conseguiu classificar em Copa do Nordeste, conseguiu avançar em Copa do Brasil. Então, em todo o jogo nosso aqui tem uma importância muito grande. Como eu falei, a gente sempre vai procurar mandar a melhor equipe possível a campo. Naturalmente, com a chegada desses jogadores, a gente vai avaliando as condições físicas e técnicas de cada um, se for merecedor, encaixando na equipe. Mas eu acho que a nossa equipe, eu já falei na última coletiva, essa equipe ela tem demonstrado de ser uma equipe consistente, uma equipe confiável. Você ficar 20 jogos sem perder no Barradão é muito difícil. Então, assim, é uma equipe totalmente consistente e confiável.

