10 dicas para ajudar a preservar o meio ambiente

Veja ações simples no dia a dia que podem ajudar a reduzir o impacto negativo no planeta

Publicado em 23 de abril de 2024 às 14:36

Em 22 de abril celebramos o Dia do Planeta Terra, uma data que nos convida a refletir sobre a importância de cuidar do nosso lar comum. Em um mundo em que os desafios ambientais são cada vez mais urgentes, é essencial reconhecermos a necessidade de agir em prol da preservação do meio ambiente.

A crise climática está se agravando a passos largos. Os níveis de dióxido de carbono na atmosfera, por exemplo, atingiram um recorde alarmante, contribuindo para o aumento das temperaturas globais e eventos climáticos extremos. Conforme o World Wide Fund for Nature – Brasil, 2023 foi o ano mais quente da história.

Além disso, ainda de acordo com a organização, a perda de biodiversidade continua a avançar, como redução de 69% das populações de animais selvagens em 50 anos. 90% das aves marinhas possuem plásticos no estômago e 73% do desmatamento no mundo está ligado à agricultura, colocando em risco ecossistemas vitais para a vida no planeta.

As intensas ondas de calor que vem acontecendo no Brasil, criaram um alerta e chamam a atenção dos brasileiros para cuidarem do meio ambiente. Uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) revelou que 98% dos brasileiros demonstram preocupação com questões ambientais. Dentre esses, a grande maioria, correspondente a 77%, expressa uma preocupação elevada, enquanto 17% têm uma preocupação moderada e apenas 4% afirmam ter uma preocupação baixa.

Importância da energia solar

Quando se fala em questões ambientais, a energia é um dos temas que ganham destaque. A promoção do uso de energia renovável é uma das discussões mais relevantes nesse contexto. A ONU (Organização Mundial das Nações Unidas) estabeleceu como um dos seus objetivos até 2030 o acesso universal a serviços energéticos, sendo a energia solar a principal aposta nesse sentido. O Brasil está aumentando seus investimentos na expansão da energia limpa, especialmente da energia solar, visando sua utilização em todo o território nacional.

“O investimento em energia renovável não é apenas uma opção, mas uma necessidade urgente para preservar nosso planeta. Ao optarmos por fontes de energia limpa, como a solar e a eólica, estamos não apenas reduzindo as emissões de gases de efeito estufa, mas também protegendo ecossistemas vitais e garantindo um futuro sustentável para as próximas gerações”, declara o CEO da companhia Elétron Energy, André Cavalcanti.

Para a Diretora Comercial da Juntos Energia Compartilhada, Roberta Antoniazzi, a democratização do acesso à energia limpa é um assunto de grande importância. “Além de reduzir os impactos no meio ambiente e nas mudanças climáticas, a tecnologia de energia compartilhada promove uma redução significativa na conta de luz todos os meses, sem necessidade de instalações de placas fotovoltaicas ou taxas de adesão. A empresa também promove uma cadeia produtiva de ganhos, gerando renda para pequenos produtores de energia em zona rural e áreas urbanas”, comenta.

Outras práticas para ajudar o planeta

Diante desse cenário preocupante, torna-se evidente a urgência de ações concretas para reverter esse quadro. É fundamental que governos, empresas e indivíduos unam seus esforços para mitigar os impactos negativos sobre o meio ambiente.

A seguir, conheça 10 dicas práticas para ser uma pessoa aliada à preservação do planeta diariamente!

1. Utilize energia renovável

Investimentos em energias renováveis, como solar e eólica, devem ser incentivados e ampliados, visando reduzir a dependência de combustíveis fósseis e diminuir as emissões de gases de efeito estufa. Além disso, políticas de conservação de áreas naturais e de reflorestamento são cruciais para proteger a biodiversidade e os serviços ecossistêmicos essenciais para a sobrevivência humana.

2. Reduza o consumo de plástico

Opte por produtos reutilizáveis e recicláveis e evite o uso de plásticos descartáveis, que poluem nossos oceanos e prejudicam a vida marinha.

3. Economize energia

Desligue dispositivos eletrônicos quando não estiverem em uso, escolha fontes de energia renovável sempre que possível e adote práticas de eficiência energética em sua casa e local de trabalho.

4. Promova a mobilidade sustentável

Prefira caminhar, andar de bicicleta, usar transporte público ou compartilhar caronas para reduzir as emissões de carbono relacionadas ao transporte.

5. Apoie a agricultura sustentável

Prefira consumir alimentos orgânicos e de origem local sempre que possível e reduza o desperdício de alimentos em sua rotina diária.

6. Engaje-se em atividades de conservação

Participe de iniciativas de limpeza de praias, parques e florestas, e apoie organizações que trabalham para a proteção da natureza.

7. Separe o lixo domiciliar

Separar o lixo seco do lixo orgânico é uma atitude simples que todo mundo pode adotar em casa. Isso facilita a vida de quem trabalha com a coleta seletiva, e reduz os impactos dos resíduos em relação à contaminação do meio ambiente.

8. Reaproveite os materiais possíveis

Lembre-se: quando falamos em lixo, não existe jogar “fora”, pois o “fora” é nosso planeta! Portanto, consuma com consciência e reaproveite o que for possível. Muitas vezes jogamos no lixo objetos que poderiam ser utilizados para outros fins e que podem durar muitos anos. Use a criatividade para evitar o aumento de lixo no planeta.

9. Não desperdice água

É importante também que haja uma conscientização global sobre a importância da água e a necessidade de preservar os ecossistemas de água doce. Ações para a proteção e revitalização de rios, lagos e zonas úmidas devem ser priorizadas, garantindo a disponibilidade desse recurso vital para as futuras gerações.

10. Plante árvores e

Casas e apartamentos estão cada vez mais tomando conta de espaços que antes eram disponibilizados para a natureza ; por isso, participe de iniciativas de reflorestamento, plante árvores em seu próprio espaço, cultive um jardim orgânico e ajude a criar habitats para a vida selvagem.