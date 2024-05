3 chás benéficos para o organismo

O Dia Internacional do Chá acontece em 21 de maio, data instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU) para incentivar a ação coletiva para produção e consumo sustentáveis da bebida. Em muitos países, sobretudo os asiáticos, o seu consumo é tão popular que acompanha tradições e rituais de bem-estar, principalmente no Japão e na China.

“Além dos inúmeros benefícios específicos, os chás hidratam, pois aumentam o aporte de líquido no organismo, o que é fundamental para o funcionamento dos rins”, afirma Alex Botsaris, clínico-geral e especialista em doenças infecciosas e membro do Programa Estadual de Plantas Medicinais da Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro (SES/RJ).