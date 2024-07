DECORAÇÃO

3 dicas para decorar um loft com personalidade

No entanto, com tantos atributos, é compreensível que algumas pessoas acreditem que é necessário adotar um estilo de vida específico para viver em um loft , o que, conforme a arquiteta Carina Korman, do escritório Korman Arquitetos, não é necessário. Afinal, o único requisito para os moradores é se adaptar à planta integrada do espaço.