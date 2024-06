3 dicas para entender a timidez das crianças durante as festas juninas

O período das festas juninas é bastante aguardado pelos pais com filhos em idade escolar. Enquanto algumas crianças estão cheias de energia e prontas para participar de todas as atividades, outras podem se sentir tímidas e inseguras em relação à dança em público. Neste momento, é essencial buscar compreender e acolher essas crianças, priorizando o respeito pelos seus limites.

Escolher a roupinha, arrumar o cabelo, fazer pintinhas ou bigodes são ações que despertam lembranças em muitos pais. Com isso, eles podem querer reviver as emoções das festas juninas, mas agora no papel de adulto. No entanto, há um dilema: essa é uma expectativa dos pais, que não necessariamente vai ser correspondida pela criança. O que fazer, então, se ela disser que não quer dançar?