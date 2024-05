3 mitos e verdades sobre a internet que você precisa saber

Especialistas esclarecem algumas dúvidas sobre como utilizá-la com segurança

Segundo uma pesquisa realizada pelo WebsiteRating no início de 2024, o dia 5 de janeiro registrou 5,3 bilhões de pessoas conectadas no mundo todo, um número equivalente a 66% da população global. Os números grandes não param por aqui: também de acordo com esse levantamento, em 31 de dezembro, foram catalogados mais de 1,13 bilhão de sites na World Wide Web, embora 82% estivessem inativos.