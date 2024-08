CULINÁRIA

3 receitas de fondue vegano para fazer em casa

O fondue é um prato delicioso e que combina com o clima mais frio. Tradicionalmente, ele é feito com queijo, mas é totalmente possível prepará-lo com ingredientes de origem vegetal e manter o sabor e a textura. A seguir, confira 3 receitas de fondue vegano que selecionamos para você preparar em casa.

Fondue Vegano de castanha-de-caju

Ingredientes

Modo de preparo

Coloque a castanha-de-caju em um recipiente, cubra com água e deixe de molho por aproximadamente 10 horas. Descarte a água e bata a castanha-de-caju com a água quente no liquidificador até obter uma pasta. Reserve. Coloque os demais ingredientes no liquidificador e bata até obter uma mistura homogênea.