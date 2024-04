Edicase Brasil

3 riscos do clareamento dental caseiro para a saúde da boca

Impulsionada pela busca por um sorriso mais branco, a prática de clareamento dental tem se popularizado. Na última década, o crescimento anual do tratamento foi cerca de 30%, segundo dados do Conselho Federal de Odontologia. Ainda, a preocupação dos profissionais com a qualidade do procedimento também aumentou, visto que produtos milagrosos e receitas caseiras para clarear os dentes são facilmente encontrados na internet.