DICAS

4 cuidados com a saúde da criança para um bom crescimento

1. Alimentação saudável

Um dos fatores essenciais para que a criança cresça está relacionado à boa alimentação . É sabido que, quando desnutridas, com privação de alimentos com qualidade nutricional, elas tendem a apresentar estatura mais baixa do que o esperado. Logo, garantir alimentação e rotina saudáveis e bem-estruturadas são essenciais.

2. Exercícios físicos

3. Controle da obesidade infantil

4. Sono adequado

Outro fator que interfere diretamente no crescimento das crianças, segundo a Dra. Lorena Amato, é o sono. “Durante o sono , ocorre a produção da maior parte do hormônio do crescimento. Crianças com privação de sono apresentam menor crescimento quando comparadas com as que têm um sono apropriado. Vale ressaltar que compensar a falta de sono noturno com sonecas diurnas não é eficaz, pois é durante a noite que ocorre a produção do hormônio do crescimento”, explica a endocrinologista.