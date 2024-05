4 dicas para aproveitar a ilha havaiana Oahu

Destino é uma terra de beleza natural deslumbrante e rica cultura

Publicado em 2 de maio de 2024 às 14:28

Oahu é a ilha mais turística do Havaí, onde fica a capital Honolulu, a famosa praia de Waikiki e as ondas legendárias de Pipeline, em North Shore. Mas nem só de surfe vive esse arquipélago.

A seguir, confira 4 dicas para tornar a sua viagem para Oahu inesquecível!

1. Lanikai Beach

Praia azul-turquesa de arder nos olhos, na costa leste de Oahu. Água calminha, perfeita para fazer caiaque, sup ou nadar (inclusive com crianças). Há uma trilha para chegar no mirante Lanikai Pillbox que promete vistas fabulosas .

2. Four Seasons Oahu

Excelente opção de hospedagem porque fica em Ko Olina, na costa oeste, uma área com várias praias bem calminhas. O hotel tem quartos espaçosos, quatro piscinas lindas, vários restaurantes e a vista mais bonita do pôr do sol.

3. Hoomaluhia botanical garden

Uma área verde super agradável , encostada nas montanhas altíssimas. Trilhas para caminhadas, um lago e plantas do mundo todo.

4. Hanauma Bay

Uma baía em área de preservação ambiental (precisa pagar US$ 7,50 para entrar). Apesar do snorkel ser bacana, com muitos corais, peixes e tartarugas, o mais lindo mesmo é a vista que se tem de cima!

Por Lala Rebelo – revista Qual Viagem