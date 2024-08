SAÚDE

4 esportes olímpicos acessíveis para combater o sedentarismo

Em Paris, diversos atletas seguem em busca de uma medalha nos Jogos Olímpicos, motivando pessoas ao redor do mundo a adotar um estilo de vida mais ativo. Para quem deseja abandonar o sedentarismo e busca o esporte ideal para praticar, é essencial saber quais modalidades são mais acessíveis e quais podem apresentar maiores desafios.

Consulte um especialista antes de começar

Fernando Amaral, coordenador do curso de Educação Física da Faculdade Anhanguera, explica que antes de começar qualquer esporte, é crucial realizar uma avaliação médica para garantir que a atividade escolhida é segura.

Neste cenário, o professor do curso de Educação Física explica os esportes olímpicos mais recomendados e os menos indicados para iniciantes. Confira!

Esportes recomendados para iniciantes

1. Natação

A natação está entre as melhores escolhas para quem está começando a se exercitar. “A natação proporciona um trabalho cardiorrespiratório excepcional com pouco impacto nas articulações. A resistência da água também ajuda no fortalecimento muscular e na flexibilidade”, explica Fernando Amaral. Esse esporte pode ser praticado em diferentes ambientes, tornando-o acessível e adaptável às necessidades de iniciantes.