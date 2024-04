4 hábitos saudáveis para casais emagrecerem juntos

Nutricionista ensina truques para evitar o ganho de peso após o início da relação

Publicado em 24 de abril de 2024 às 18:35

Apoiar-se mutuamente em hábitos saudáveis fortalece laços emocionais e melhora a qualidade de vida (Imagem: NDAB Creativity | Shutterstock)

A combinação irresistível de um filme com pipoca no sofá, uma pizza deliciosa regada a um bom vinho numa sexta-feira à noite e até mesmo um churrasco com amigos acompanhado de cerveja são cenários perfeitos para relaxar após uma semana agitada de trabalho. Esses momentos de descontração se tornam ainda mais frequentes quando falamos de casais começando uma vida a dois.

No entanto, essa rotina prazerosa pode trazer alguns quilinhos a mais com o tempo. Enquanto alguns buscam hábitos saudáveis para manter o equilíbrio, outros enfrentam o desafio de encontrar o meio-termo entre prazer e saúde.

Construindo hábitos saudáveis juntos

Segundo a professora do curso de Nutrição da Unic Beira Rio Andrea Schulz , é possível manter a felicidade na relação construindo hábitos saudáveis . “ Ao apoiarem-se mutuamente na prática de exercícios e na adoção de uma alimentação balanceada, podem aumentar a qualidade de vida e reduzir o estresse. Essa colaboração fortalece os laços emocionais, promovendo a confiança e a cumplicidade. Além disso, compartilhar objetivos de saúde cria um ambiente de motivação e responsabilidade recíproca”, aponta a nutricionista.

A seguir, a especialista aponta hábitos em conjunto para casais emagrecerem ou manterem o peso juntos. Confira!

1. Dieta em conjunto

Nem sempre as necessidades nutricionais do casal são as mesmas. Porém, dá para fazer algumas refeições em conjunto, um incentivando o outro a ingerir alimentos mais saudáveis .

É importante que pelo menos um dos parceiros opte por alimentos

2. Escolha dos alimentos

Sempre tem aquele que gosta mais de chocolate, fast-food e frituras, por isso é importante que um escolhido do par faça as honras no supermercado e opte por alimentos in natura . Assim, os embutidos e industrializados são evitados.

3. Preparo das refeições

Quando o casal se envolve no preparo das refeições , não apenas fortalece o laço afetivo, mas também colabora para criar pratos mais saudáveis. Isso também possibilita dividir as responsabilidades, como decidir quem cozinha e quem cuidará de lavar a louça.

4. Atividades físicas

Ter um parceiro ou parceira de treinos é sempre um incentivo a mais para evitar faltar em dias chuvosos ou frios, que geralmente dão preguiça. Se a parceria for da pessoa amada, melhor ainda, inclusive porque alguns exercícios, a depender da atividade física , precisam de ajuda de outro indivíduo.