4 lugares incríveis para visitar em Chicago

1. Skydeck Chicago

O Ledge no Skydeck Chicago fica no 103º andar, com uma caixa de vidro que se estende por 4,3 metros para fora do edifício, proporcionando vistas inéditas da cidade. Desfrute do visual de 360 graus abrangendo até 50 milhas e quatro estados. No topo do prédio mais alto do Hemisfério Ocidental, é uma experiência “One stop Chicago” com exposições interativas.