BEM ESTAR

4 receitas de chás de erva-doce para melhorar a digestão

Utilizada há séculos em diferentes culturas, a erva-doce é conhecida por suas propriedades medicinais e sabor suave. Frequentemente empregada no preparo de chás, ela ajuda a relaxar o trato intestinal e eliminar o excesso de gases, aliviando desconfortos estomacais. Além disso, contém efeitos anti-inflamatórios e antioxidantes, que contribuem para a saúde geral do sistema digestivo, especialmente quando combinado com outros ingredientes que turbinam o seu efeito.