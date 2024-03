Edicase Brasil

4 receitas de tortas proteicas para melhorar o ganho de massa muscular

Aprenda a preparar opções saborosas e saudáveis para turbinar o resultado do treino

Publicado em 12 de março de 2024 às 13:24

Torta de amendoim com whey protein (Imagem: Vladislav Noseek | Shutterstock) Crédito:

As tortas são um prato que combinam com qualquer ocasião e, quando preparadas com ingredientes saudáveis, ficam ainda melhores. E se você deseja ganhar massa muscular, vai adorar saber que essa iguaria também pode ser incorporada na sua dieta. Isso porque, além da variedade de recheios com poucas calorias, ela pode ser feita a base de uma deliciosa massa proteica, que aumenta a disposição para o treino e favorece a hipertrofia.

A seguir, confira 4 receitas de tortas proteicas deliciosas para turbinar o resultado dos exercícios!

Torta de amendoim com whey protein

Ingredientes

Massa

1 ovo

1/2 xícara de chá de farinha de amendoim

1 colher de sopa de xilitol

4 colheres de sopa de leite de coco

Recheio

1/2 xícara de chá de pasta de amendoim

1/2 xícara de chá de creme de ricota

2 scoops de whey protein sabor baunilha

100 g de chocolate 70% derretido

4 colheres de sopa de leite de coco

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque todos os ingredientes da massa e mexa até obter uma consistência homogênea. Após, disponha a massa sobre uma assadeira com fundo removível, preenchendo o fundo e as laterais. Leve ao forno preaquecido a 180°C por 15 minutos. Reserve.

Coloque todos os ingredientes do recheio no liquidificador, exceto o chocolate derretido e o leite de coco, e bata até ficar homogêneo e despeje sobre a massa. Em outro recipiente, coloque o chocolate e o leite de coco e mexa para incorporar. Disponha a mistura sobre o recheio na forma e leve à geladeira para gelar. Sirva em seguida.

Torta de aveia com frango

Ingredientes

Massa

2 ovos

179 g de iogurte desnatado e sem soro

4 colheres de sopa de queijo cottage

1/2 couve-flor picada e cozida

1 cebola descascada e ralada

Sal e orégano a gosto

Recheio

1 peito de frango cozido e desfiado

2 cebolas descascadas e picadas

2 dentes de alho descascados e picados

Sal e azeite a gosto

1 tomate sem sementes e cortado em cubos

1/2 pimentão sem sementes e cortado em cubos

Modo de preparo

Massa

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Reserve.

Recheio

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte o pimentão, o frango e o tomate e refogue por 5 minutos. Desligue o fogo, tempere com sal e reserve. Em uma assadeira, coloque metade da massa e cubra com o recheio. Finalize com o restante da massa e leve ao forno preaquecido a 180°C por 1 hora. Sirva em seguida.

Torta de limão (Imagem: Marcelo Verfe | Shutterstock) Crédito:

Torta de limão

Ingredientes

Massa

5 colheres de sopa de farinha de amêndoas

2 colheres de sopa de mel

3 colheres de sopa de água

Recheio

170 g iogurte natural desnatado

6 colheres de sopa de leite em pó

Suco de 2 limões

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque todos os ingredientes da massa e misture até obter uma consistência homogênea. Após, disponha a massa em forminhas para empada, cobrindo o fundo e as laterais e leve ao forno preaquecido a 200ºC até dourar. Reserve. Em um recipiente, coloque o iogurte, o suco de limão e o leite em pó e mexa bem. Disponha o recheio sobre a torta e finalize com as raspas de limão. Leve à geladeira para gelar e sirva em seguida.

Dica: sirva decorado com marshmallow ou chantili.

Torta de aveia com legumes

Ingredientes

200 g de aveia em flocos

100 g de farinha de trigo integral

1 1/2 xícara de chá de leite de soja

4 ovos

1 colher de sopa de fermento químico em pó

1 xícara de chá de caldo de legumes

1 abobrinha descascada e picada

2 cenouras descascadas e picadas

1 pimentão verde sem sementes e picado

2 tomates sem sementes e picados

2 dentes de alho descascados e amassados

Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo