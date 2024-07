GESTÃO

5 aspectos aos quais trabalhadores autônomos precisam se atentar

O trabalho autônomo é uma forma de atividade profissional em que o indivíduo atua por conta própria, sem vínculo empregatício formal com uma empresa ou organização. Esse modelo oferece uma série de vantagens, como flexibilidade de horários, maior controle sobre as atividades e a possibilidade de diversificar as fontes de renda. No entanto, também apresenta pontos aos quais os trabalhadores devem se atentar para garantir o sucesso. A seguir, veja quais são!