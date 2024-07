BORA ESQUENTAR?

5 bebidas quentes para os dias de frio intenso

Para os dias frios, o chocolate quente costuma ser uma das opções mais escolhidas para se aquecer. No entanto, se você deseja variar, existe uma infinidade de bebidas saborosas para aproveitar, desde vinho quente até caramelo com flor de sal, perfeitos para trazer conforto no inverno. A seguir, confira como preparar essas e outras opções em casa!