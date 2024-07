BEBIDA QUENTE

5 benefícios do chá de hortelã para saúde

As folhas de hortelã são amplamente utilizadas no preparo de chá, uma bebida reconfortante que, além de aquecer o corpo e ajudar a espantar o frio, oferece diversos benefícios para a saúde. Isso porque essa planta tem propriedades digestivas, efeitos calmantes e ação anti-inflamatória e antioxidante.

1. Melhora a digestão

Segundo estudo realizado pela Unesp (Universidade Estadual Paulista), as folhas de hortelã do gênero Metha apresentam indicação etnofarmacológica para distúrbios gastrointestinais. A pesquisa indica que a planta relaxa os músculos do estômago e melhora o fluxo da bile, utilizada pelo corpo para digerir gorduras, o que, consequentemente, facilita a digestão.

2. Reduz a cólica menstrual

A hortelã possui propriedades anti-inflamatórias, analgésicas e relaxantes que reduzem a inflamação no útero, contribuindo para o alívio e a duração das cólicas, causadas pela contração uterina. “No período menstrual, as contrações uterinas aumentam, justamente para auxiliar na eliminação do endométrio. Para ajudar neste processo, há aumento de mediadores inflamatórios locais, e isso, associado à contratilidade uterina aumentada, pode causar dor do tipo cólica”, explica a ginecologista Dra. Juliana Sperandio, parceira de Pantys, marca de calcinhas absorventes para menstruação, maternidade e incontinência.