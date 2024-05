5 dicas para começar a investir em previdência privada

A expectativa de vida da população brasileira segue aumentando. Segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), a população idosa no Brasil subiu de 11,3% em 2012 para 15,1% em 2022. Logo, há a necessidade de investir em cuidados para essa faixa etária, incluindo planejamento financeiro a médio e longo prazo. Com o déficit da Previdência Social representando 40% das despesas primárias públicas, todos, especialmente os jovens, devem considerar alternativas como a previdência privada.

Para ajudar na escolha do melhor plano de previdência privada, Denise Maidanchen, CEO da Quanta Previdência, instituição do setor de previdência complementar, traz algumas dicas que podem ajudar a tomar a melhor decisão para o seu futuro financeiro. Veja abaixo!

1. Estude sobre educação financeira

Entender as opções de investimentos e o cenário econômico é crucial para escolher a melhor previdência e manter uma vida financeira saudável. Segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), apenas 35% dos brasileiros se consideram alfabetizados financeiramente.

“Investir em educação financeira é fundamental para tomar decisões informadas e manter as finanças em dia, preparar-se para imprevistos e construir uma reserva financeira. Tudo isso já ajuda a ter uma vida financeira mais saudável, o que traz impactos no envelhecimento”, explica Denise Maidanchen.

2. Conheça o seu perfil de investidor

Com conhecimento, fica mais fácil definir seu perfil financeiro e objetivos de curto, médio e longo prazo. Avalie quanto você pode destinar mensalmente para a aposentadoria e analise a liquidez das opções disponíveis.

“Evite escolher um plano apenas por recomendação do gerente. É crucial ter planos e metas claras para a vida financeira e para a aposentadoria. Pense no estilo de vida que você deseja manter, mesmo sabendo que planos podem mudar ao longo do tempo”, aconselha Denise Maidanchen.