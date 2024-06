5 dicas para se destacar nas entrevistas em grupo

As entrevistas em grupo representam um formato de seleção em que diversos candidatos são avaliados simultaneamente para determinada vaga de emprego. Nesse modelo, os vários participantes são agrupados em um mesmo espaço e submetidos a uma série de atividades e discussões, tudo sob observação dos recrutadores.

Esse tipo de dinâmica possibilita que as empresas, além de analisarem as habilidades individuais dos candidatos, avaliem a capacidade de trabalho em equipe, bem como de comunicação e liderança. Para te ajudar a se destacar nesse momento tão importante, confira as dicas a seguir!