ECONOMIA

5 dicas para viajar nas férias de julho gastando pouco

Uma recente pesquisa do Serasa Comportamento em parceria com o Instituto Opinion Box mostra que, para quem tem filhos, viajar está nos planos de 61% das pessoas; estas, por sua vez, pretendem gastar até R$ 2 mil. A educadora financeira, Aline Soaper, orienta que é preciso planejamento, bem como buscar as melhores estratégias para economizar nas férias.

“Para quem já está com viagem agendada, vale a pena reavaliar o planejamento dos passeios, restaurantes e compras para ficar dentro do orçamento. O ideal é planejar as férias da família com seis meses de antecedência. Com isso, também é possível conseguir as melhores promoções em passagens áreas, por exemplo”, comenta.