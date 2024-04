5 dicas práticas para deixar as unhas mais fortes

Veja como alguns hábitos são importantes para deixá-las saudáveis e bonitas

Publicado em 1 de abril de 2024 às 11:25

Cuidados diários ajudam a manter as unhas saudáveis (Imagem: KOBRIN PHOTO | Shutterstock) Crédito:

Quem nunca se deparou com unhas quebradiças e frágeis? Infelizmente, esse enfraquecimento é bastante comum, já que as mãos estão muito expostas e acabam sofrendo com agressões físicas e químicas constantemente. Todavia, estabelecendo cuidados diários é possível mantê-las saudáveis, fortes e bonitas.

“O enfraquecimento das unhas pode ser motivado por inúmeros fatores, sendo muitas vezes causado por hábitos prejudiciais, como roer as unhas ou colocá-las em contato com produtos químicos, sem proteção, ou até pela carência de algumas vitaminas na alimentação”, explica o dermatologista Jardel Dair Filho,

Por isso, a seguir, confira 5 dicas para deixar as suas unhas mais fortes e bonitas!

1. Tenha uma alimentação saudável e equilibrada

Os hábitos alimentares influenciam na saúde das unhas. Afinal, muitos alimentos atuam na composição não só das unhas como também dos cabelos e da pele. Por isso, é fundamental manter uma dieta saudável e equilibrada, rica em vitaminas e minerais. Entre alguns dos alimentos recomendados, estão as carnes vermelhas, castanha-do-pará, feijão, couve, camarão, leite, gema de ovo, banana, ameixa e, principalmente, água.

O uso de hidratantes impede a perda de água das unhas (Imagem: Andrei David Stock | Shutterstock) Crédito:

2. Hidrate as unhas e as cutículas

Um costume que deve ser constante na rotina de cuidados com as unhas é a hidratação. Os hidratantes restauram a camada superficial delas, responsável por impedir a perda de água, essencial para mantê-las hidratadas e saudáveis. Isso também evita que elas sofram com agressões externas, se tornem ressecadas e enfraquecidas. Essa dica vale para as unhas das mãos e dos pés.

3. Cuidado com os produtos de limpeza

Se há o hábito de usar muitos produtos de limpeza, é preciso tomar ainda mais cuidado. Quando for lavar a louça, por exemplo, o ideal é utilizar luvas de borracha, impedindo assim que as unhas e cutículas entrem em contato direto com os agentes químicos. Existem luvas que possuem algodão no interior e borracha por fora, essas são ainda melhores.

4. Remova o esmalte com produtos específicos

Ao retirar o esmalte, prefira o removedor ao invés da acetona, pois esse último pode danificar as unhas, causando enfraquecimento, inflamação na cutícula e contaminação por fungos. Enquanto isso, o removedor retira o produto sem manchar e ainda hidrata a região.

5. Evite roer as unhas

Para fortalecer as unhas, é fundamental evitar roê-las, já que o hábito pode causar microtraumas na região, tornando-as frágeis e suscetíveis a quebras e contaminação por bactérias. Para evitar o problema, o recomendado é utilizar um esmalte ou base e sempre manter as unhas cortadas e lixadas.