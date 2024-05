5 estreias incríveis do Disney+ em junho

5 estreias incríveis do Disney+ em junho

Confira os principais lançamentos que chegam ao catálogo do streaming nos próximos dias

Publicado em 30 de maio de 2024 às 10:28

Junho traz emocionantes lançamentos ao Disney+

Uma grande novidade agita o mundo do streaming : a fusão do Disney+ com o Star+ está marcada para 26 de junho, trazendo uma ampla gama de conteúdo para uma experiência ainda mais completa e envolvente.

Por isso, prepare-se para se aventurar em novos mundos com séries de fantasia e animação, mergulhar em mistérios instigantes e se emocionar com dramas envolventes. Confira, a seguir, 5 estreias imperdíveis que chegam em junho.

1. Star Wars: O Acólito (04/06)

"Star Wars: O Acólito" explora os segredos sombrios da Força, ambientada no universo de Star Wars

Baseada na famosa franquia de George Lucas, a série “ Star Wars : O Acólito” se passa cerca de 100 anos antes dos eventos do filme “Episódio I – A Ameaça Fantasma”. Ambientada nos últimos dias da Alta República, a trama segue uma jovem ex-padawan que, juntamente com seu antigo mestre Jedi, investiga uma série de crimes misteriosos. Enquanto avançam em sua investigação, enfrentam forças sinistras e o surgimento do lado negro da força, colocando os Jedi em uma luta contra uma ameaça determinada a aniquilá-los.

2. Mate: Escândalo nos Los Angeles Clippers (04/06)

"Mate: Escândalo nos Los Angeles Clippers" é um olhar por trás dos bastidores do basquete profissional

Baseada no podcast “The Sterling Affairs” da ESPN, a série narra o escândalo envolvendo o dono do time da NBA, Donald Sterling (Ed O’Neill), cujos comentários rac i stas foram divulgados em 2013. O técnico Doc Rivers (Laurence Fishburne) chega ao time com grandes esperanças de conquistar o campeonato, mas enfrenta a influência tóxica de Sterling. Enquanto isso, a assistente pessoal de Sterling e sua esposa Shelly (Jacki Weaver) entram em conflito pelo poder.

3. Tornando-se Karl Lagerfeld (07/06)

"Tornando-se Karl Lagerfeld" nos leva a uma imersão na vida e na carreira do icônico designer de moda

“Tornando-se Karl Lagerfeld” é uma série que segue a ascensão do estilista na alta costura parisiense dos anos 1970, destacando sua ambição de se tornar o imperador da moda. Com Daniel Brühl no papel principal, a narrativa explora os bastidores glamorosos e os conflitos de ego, revelando as histórias por trás do icônico estilista antes de alcançar a fama.

4. O Véu: Rede de Mentiras (26/06)

"O Véu: Rede de Mentiras" desvenda segredos obscuros em uma teia complexa de mentiras

Em “O Véu: Rede de Mentiras”, a agente do MI6 Imogen Salter (Elisabeth Moss) é encarregada de caçar e interrogar Yumna Marwan (Adilah El Idrissi), uma mulher com um segredo perigoso. Conforme as duas mergulham em uma rede de intrigas, descobrem que estão sendo manipuladas por poderosas agências de inteligência. A série explora segredos, mentiras e traições em uma jornada pela Europa, em que cada revelação ameaça desencadear uma crise global.

5. O Urso (27/06) – 3ª temporada

A terceira temporada de "O Urso" acompanha novos desafios no restaurante