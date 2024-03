Edicase Brasil

5 livros escritos por mulheres para impulsionar a vida

Veja obras que narram histórias incríveis de mulheres fortes no âmbito profissional e pessoal

Publicado em 13 de março de 2024 às 17:25

A participação das mulheres na literatura é uma história complexa, marcada por obstáculos e uma luta constante pela representação e reconhecimento. Para demonstrar isso, dados da Câmara Brasileira do Livro mostram que, no início do século XX, menos de 10% dos livros publicados no Brasil eram de autoria feminina. Hoje, esse número cresceu para cerca de 40%.

A tendência de crescimento é evidenciada pelos prêmios literários brasileiros, como o Selo Série Mulheres, criado por Andréia Roma, CEO e fundadora daEditora Leader. “O Selo Série Mulheres é uma expressão do meu compromisso com a valorização da literatura feminina brasileira; esse projeto pioneiro visa promover a diversidade de vozes femininas e também proporcionar oportunidades de ascensão para mulheres no campo editorial e, claro, com diversos estilos literários”, conta a profissional.

Nesse sentido, Andréia Roma indica 5 obras literárias femininas sobre crescimento pessoal e profissional que todo mundo deveria ler. Confira!

1. Mulheres nas Finanças – Cases na Prática vol. 1

Para Andréia, essa publicação lança voz a notáveis mulheres que atuam no mercado das finanças. É uma obra que representa a cereja do bolo, destinada a se tornar o livro de cabeceira essencial para todos. “Imagine que temos, em nossas mãos, uma obra que reúne mais de 30 mulheres extraordinárias, verdadeiras especialistas no assunto financeiro. É uma experiência única, em que cada página é enriquecida pela expertise, sabedoria e perspectivas inovadoras das profissionais”, relata.

A profissional também explica que, em “Mulheres nas Finanças”, as autoras compartilham seus talentos e paixões, além dos desafios que enfrentaram para alcançar o sucesso. “As narrativas são repletas de conhecimento técnico e dicas valiosas para quem deseja seguir carreira na área de finanças ou se aperfeiçoar em sua atuação”, afirma.

2. Mulheres Nucleares – Volume 1

Nas páginas desta obra, são contadas histórias da resiliência, expertise e brilho das mulheres que moldam o futuro da energia nuclear. O livro emerge como uma publicação pioneira, dedicada a enaltecer o papel fundamental das mulheres na área. “Este projeto se destaca ao oferecer uma visão única e essencial sobre a interseção da mulher com a significativa área nuclear. Ele não apenas celebra o presente, mas também serve como guia inspirador para as mulheres que estão moldando o futuro”, diz a CEO da Editora Leader.

Ao narrar a trajetória de importantes mulheres, o livro também ajuda a promover a diversidade e a igualdade de gênero. “Uma leitura essencial para quem busca inspiração e insights preciosos no universo fascinante da energia nuclear sob a perspectiva única e poderosa das mulheres”, completa Andréia Roma.

3. Mulheres na Docência – Volume I

São destacadas as histórias de mulheres incríveis que, longe do brilho da fama, deixaram uma marca em suas áreas, transformando ambientes e impactando vidas. “Cada história é um tributo ao amor e à dedicação dessas educadoras que moldaram o futuro por meio da educação. Neste livro, também é importante agradecer à Sibeli Borba, coordenadora do projeto, que nos apoiou na curadoria, assegurando que todas as histórias fossem apresentadas com excelência”, comenta a especialista.

4. Mulheres na Educação

Para Andréia, este é um projeto dedicado às mulheres que, em suas respectivas áreas, deixaram um legado significativo. “Esse livro destaca aquelas que não apenas ensinaram, mas inspiraram e lideraram, contribuindo para o avanço da educação no nosso país. Preciso agradecer à parceria da coordenadora Andréa Aydar, que desempenhou um papel crucial na seleção das mulheres destacadas no livro”, explica.

5. Todo Mundo Erra

O livro, que tem a autoria de Renata Rode, é uma obra construída a várias mãos. A escritora ouviu especialistas de áreas distintas para confeccionar o primeiro planner emocional integrativo pós-rompimento para que as pessoas se recuperem e saiam do fundo do poço, ou do meio dele, mais fortes do que nunca.

“A partir da sua experiência pessoal e após lançar a sua primeira obra sobre divórcio no Programa do Jô, em 2009, Renata retomou ao tema com mais propriedade e força, já que muitos casais e sociedades se desfizeram após a pandemia. Com o prefácio do jornalista, artista e humorista Rafael Cortez, o livro é uma leitura obrigatória não só para separados, mas para todos aqueles apaixonados por autoconhecimento, humor, evolução e informação […]”, finaliza Andréia Roma.