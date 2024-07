5 mascotes olímpicos para você relembrar

Os mascotes olímpicos, muito mais do que simples símbolos animados, são embaixadores culturais que capturam a essência e a identidade dos países anfitriões. Cada edição dos Jogos Olímpicos traz consigo personagens que encantam o público e deixam uma marca duradoura na história do evento.

1. Misha (Moscou, 1980)

Misha, o urso, foi o mascote dos Jogos Olímpicos de Moscou 1980. Ele cativou o público com sua aparência amigável e seu simbolismo cultural. Era um emblema do carinho e da hospitalidade soviética, representando o espírito acolhedor dos Jogos na época. Tornou-se um ícone memorável, especialmente para aqueles que participaram ou acompanharam o evento.

2. Syd, Olly e Millie (Sydney, 2000)

3. Izzy (Atlanta, 1996)

Izzy, o mascote dos Jogos Olímpicos de Atlanta 1996, é um dos mais controversos da história. Com um design geométrico e uma aparência futurista, ele não agradou a todos. Contudo, seu conceito refletia a tentativa de inovar e se conectar com a era digital. Apesar das críticas, é lembrado como um símbolo da ousadia e do desejo de reinventar a representação das Olimpíadas.

4. Fuwa (Pequim, 2008)

5. Vinicius (Rio de Janeiro, 2016)

O mascote dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro 2016 foi Vinicius, uma figura cativante que representava a energia e a diversidade do Brasil . Era um personagem com uma aparência alegre e colorida, inspirado na fauna e na flora brasileiras. Seu design era uma mistura de diversos animais e elementos naturais do país, incluindo um felino, um macaco e até mesmo um peixe, refletindo a biodiversidade.