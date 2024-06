5 mitos e verdades sobre a doação de sangue

De acordo com o Ministério da Saúde (MS), cerca de 1,4% da população brasileira doa sangue, o equivalente a 14 pessoas a cada mil habitantes. No país, mais de 3,1 milhões de doações são realizadas anualmente no Sistema Único de Saúde (SUS), segundo os últimos dados divulgados, em 2022. Junho, no Brasil, é marcado pela campanha “Junho Vermelho” e, no dia 14, é celebrado o “Dia Mundial do Doador de Sangue”, iniciativas focadas na conscientização da população sobre a importância deste gesto.

“Vários tratamentos dependem de componentes presentes no sangue, mas poucos podem ser fabricados artificialmente, como algumas proteínas. A maioria precisa ser obtida por processamento do próprio sangue humano, como as hemácias, por vezes necessárias para o tratamento de algumas anemias, e as plaquetas, que evitam sangramentos descontrolados e são utilizadas como apoio no tratamento de leucemias, por exemplo”, explica o médico Dr. Thales Gouveia Limeira, profissional da área de Hematologia e Patologia Clínica do AmorSaúde (rede de clínicas parceiras do Cartão de TODOS).